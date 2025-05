Meteo Giuliacci occhio agli eventi estremi | cosa cambia da lunedì

Il weekend del 3-4 maggio sarà all'insegna del caldo, con picchi di 30 gradi in alcune zone d'Italia. Le regioni in cui si sentirà di più l'anticiclone africano, come si legge sul sito MeteoGiuliacci.it, sono la Pianura Padana, le zone interne del Centro, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna. In Sicilia qualche città potrebbe raggiungere addirittura i 33-34 gradi.I primi segni di cedimento dell'anticiclone si avranno solo domenica 4 maggio, quando dal Nord Europa arriveranno correnti fresche e instabili, che all'inizio porteranno temporali solo sulle Alpi centro-orientali. Poi, nel pomeriggio, i rovesci si estenderanno sulle pianure di Veneto e Friuli. Non si escludono, inoltre, fenomeni intensi per via dei contrasti tra l'aria calda già presente e le correnti fresche. Tutto cambierà all'inizio della prossima settimana, quando, secondo le proiezioni del Centro Meteo Europeo, arriverà una saccatura fredda dalla penisola scandinava che farà scendere le temperature portando una forte ondata di maltempo.

Meteo Giuliacci, occhio al ponte del primo maggio: cosa succederà - Il ponte del primo maggio sarà caratterizzato dall’anticiclone africano che sta avanzando verso il Mediterraneo. Nei prossimi giorni, quindi, ci sarà un progressivo aumento delle temperature in maniera generalizzata, come si legge sul sito meteogiuliacci.it. Il fenomeno, proveniente dal deserto del Sahara, garantirà stabilità atmosferica e tempo soleggiato per la seconda parte della settimana, quella che va dall'1 al 4 maggio. 🔗liberoquotidiano.it

Meteo Maremma, attesi venti a 100 all’ora. Niente match del Grosseto. “Occhio ai rami” - Grosseto, 16 aprile 2025 – Tante attività sono sospese, mentre è annullato il match di Serie D tra Grosseto e Montevarchi previsto allo stadio “Zecchini”. Un giovedì 17 aprile di possibili disagi per la costa di tutta la provincia di Grosseto, posta dalla Protezione Civile in allerta arancione a causa del vento e delle mareggiate. Sono attese raffiche fino a 120 km all’ora. Un pericolo per i rami degli alberi e le grondaie. 🔗lanazione.it

Perché Trump strizza l’occhio agli autocrati - Di Donald Trump sapevamo due cose che avevamo appreso nel corso della sua prima presidenza: da un lato ha una chiara fascinazione per le figure degli “uomini forti”, e dall’altro che sa essere totalmente imprevedibile. Alla luce di questo, potevamo aspettarci di vederlo dialogare – cosa che non è né il primo né l’ultimo presidente degli Stati Uniti a fare – con leader più o meno autoritari, ma forse non ci saremmo aspettati che ciò avvenisse dando l’idea di mettere all’angolo le democrazie liberali di stampo occidentale, storicamente il principale alleato di Washington, trasformate in un ... 🔗tpi.it

