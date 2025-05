Messi prende per il collo un avversario non accetta provocazioni per l’eliminazione dell’Inter Miami

Messi prende per il collo un avversario, non accetta provocazioni: l'Inter Miami ha perso 3-1 contro i Vancouver Whitecaps ed è stata eliminata dalla CONCACAF Champions Cup. 🔗 per ilun, non: l'Interha perso 3-1 contro i Vancouver Whitecaps ed è stata eliminata dalla CONCACAF Champions Cup. 🔗 Fanpage.it

Messi perde la testa: dopo il faccia a faccia con l’arbitro prende per il collo il vice-allenatore avversario | Video - A volte capitano anche ai migliori di perdere la tesa. Lionel Messi è stato infatti protagonista di un brutto episodio nella prima giornata di Mls. L’argentino non ha fatto parlare di sé per la sua prestazione in campo, ma per le polemiche con arbitro e avversari. Nel pareggio per 2-2 del suo Inter Miami contro il New York City, l’ex Barcellona ha servito l’assist del gol che ha sbloccato il risultato, prima di concludere il match pervaso da un insolito nervosismo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Mourinho perde la testa nel derby. Mani in faccia: prende per il naso l’avversario! - Il derby di Istanbul tra Fenerbahçe e Galatasaray, valido per i quarti di finale della Coppa di Turchia, si è concluso con un episodio che sta facendo discutere: José Mourinho ha avuto un acceso scontro con il tecnico avversario Okan Buruk. CI RISIAMO – L’episodio è solo l’apice di una partita giocata in un’atmosfera rovente. Il Galatasaray si è imposto per 2-1 grazie a una doppietta di Victor Osimhen, ma il match è stato caratterizzato da numerosi scontri fisici e ben tre espulsioni nel finale: due per il Galatasaray e una per il Fenerbahce. 🔗inter-news.it

Messi shock: urla in faccia all’arbitro e prende per il collo il vice allenatore - L'otto volte pallone d'Oro è stato ammonito dopo un faccia a faccia con l'arbitro, e infine ha messo una mano sul retro del collo di un assistente dell'allenatore avversario. Messi nervoso ... 🔗msn.com

Messi perde la testa: dopo il faccia a faccia con l'arbitro prende per il collo il vice-allenatore avversario | Video