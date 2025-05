Messi e Ronaldo non sono più invincibili il calcio sta iniziando ad andare avanti Guardian

Messi e Cristiano Ronaldo sta davvero finendo. I due migliori giocatori della loro generazione sono stati eliminati in due semifinali nello stesso giorno. Il calcio sta iniziando ad andare avanti, scrive il Guardian.Messi e Ronaldo ora non sono più invincibiliIl quotidiano continua:L’Inter Miami di Messi è caduto a Vancouver 5-1 nella Concacaf Champions Cup, e l’Al-Nassr di Ronaldo ha perso 3-2 contro il Kawasaki in Champions League asiatica. Che l’attenzione sia su questi due giocatori è comprensibile data la loro grandezza nel calcio. Ora sono sembrati un po’ più impotenti. Entrambi mantengono l’atteggiamento competitivo che li ha portati all’apice del loro successo, nessuno dei due sta usando l’ultima fase della carriera come una vacanza. Eppure Ronaldo ha 40 anni e Messi 37, e stanno entrambi iniziando a dimostrarlo, nei dettagli delle partite che fanno la differenza. 🔗 Ilnapolista.it - Messi e Ronaldo non sono più invincibili, il calcio sta iniziando ad andare avanti (Guardian) L’era di Leoe Cristianosta davvero finendo. I due migliori giocatori della loro generazionestati eliminati in due semifinali nello stesso giorno. Ilstaad, scrive ilora nonpiùIl quotidiano continua:L’Inter Miami diè caduto a Vancouver 5-1 nella Concacaf Champions Cup, e l’Al-Nassr diha perso 3-2 contro il Kawasaki in Champions League asiatica. Che l’attenzione sia su questi due giocatori è comprensibile data la loro grandezza nel. Orasembrati un po’ più impotenti. Entrambi mantengono l’atteggiamento competitivo che li ha portati all’apice del loro successo, nessuno dei due sta usando l’ultima fase della carriera come una vacanza. Eppureha 40 anni e37, e stanno entrambia dimostrarlo, nei dettagli delle partite che fanno la differenza. 🔗 Ilnapolista.it

Approfondimenti da altre fonti

Arnautovic, che record assurdo: neanche Messi e Ronaldo ci sono riusciti - Marko Arnautovic è pronto ad entrare nella storia del calcio con un record che neanche Messi e Cristiano Ronaldo hanno mai raggiunto Marko Arnautovic (SerieANews – ANSA Foto)Oggetto misterioso nello scorso campionato, che non lo ha visto tra i protagonisti della storica seconda stella vinta dall’Inter, quest’anno Marko Arnautovic si sta rivelando il vero asso della manica dei nerazzurri. Autore di gol pesantissimi come quello da 3 punti contro la Fiorentina, l’eurogol in Coppa Italia contro la Lazio e la rete dell’1-2 che ha dato il via alla rimonta degli uomini di Inzaghi contro il Monza, ... 🔗serieanews.com

Ribery non ha ancora superato il Pallone d’oro del 2013: «Un’ingiustizia, ero allo stesso livello di Messi e Ronaldo» - Dodici anni dopo, Franck Ribery ancora non ci sta. L’ex calciatore francese del Bayern Monaco, passato anche in Italia, aveva urlato al “furto” per il Pallone d’oro del 2013, in cui si era classificato terzo dietro a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo; quell’anno il francese aveva vinto la Champions (con il premio individuale di miglior giocatore della competizione), Bundesliga, Coppa di Germania e Mondiale per club. 🔗ilnapolista.it

“Si sono messi d’accordo”. Grande Fratello, Mariavittoria scopre Helena e Lorenzo - Grande Fratello, la domanda scomoda di Mariavittoria su Lorenzo e Helena. Negli ultimi giorni ha fatto parecchio discutere il riavvicinamento tra il modello e la brasiliana. Ricordiamo che proprio all’inizio di questa edizione c’era stato del tenero tra i due, la Prestes avrebbe voluto una storia, ma Lollo si rifiutò e poi iniziò la relazione con Shaila. Poi il rapporto è andato via via peggiorando. 🔗caffeinamagazine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Messi e Ronaldo non sono più invincibili, il calcio sta iniziando ad andare avanti (Guardian); Nessun calciatore ha mai fatto ciò che sta facendo Yamal a 17 anni, neanche Messi, Ronaldo, Maradona o Pelé; La caduta dei re, Messi e Ronaldo con il valore più basso sul mercato; Cristiano Ronaldo e Messi insieme all'Inter Miami per il Mondiale per Club? Cosa c'è di vero e il possibile contratto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cristiano Ronaldo resta fedele all'Al-Nassr: no al Mondiale per Club - Il portoghese ha deciso di rifiutare l'allettante offerta dell'Al-Hilal. Non vuole tradire la fiducia dei suoi compagni. 🔗msn.com

Soulé tra Messi e Ronaldo: “Leo un sogno, non volevo lavarmi le mani. CR7 un genio” - L'argentino ha ripercorso la sua carriera soffermandosi sui due 'mostri sacri' che ha incontrato, anche se per poco tempo ... 🔗msn.com

Cosa avevano fatto Messi e Ronaldo a 17 anni: Lamine Yamal ha già raggiunto le 100 presenze - Premessa fondamentale: all’età di 17 anni Pelè vinse da trascinatore il Mondiale con la maglia della nazionale brasiliana, realizzando tre gol in semifinale con la Francia e una doppietta in finale co ... 🔗sportface.it