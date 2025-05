Meret non c’è ancora accordo sul bonus Sky

Stamani c'è stato un incontro tra il ds del Napoli Giovanni Manna e l'agente di Alex Meret, Federico Pastorello, per discutere sul rinnovo di contratto del portiere in scadenza a giugno. Per il rinnovo fino al 2027 di Meret col Napoli resta da stabilire il bonus richiesto dall'entourage. L'incontro, come riportato da Sky Sport, è stato positivo tra le parti, da sciogliere l'ultimo nodo sul bonus economico ma si lavora per trovare l'intesa. Le prossime ore potrebbero essere decisive: il rinnovo del portiere del Napoli avrebbe una durata biennale fino al 2027. Da sette anni in maglia azzurra, il futuro del portiere è stato al centro dell'incontro tenuto in mattinata tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l'agente Federico Pastorello. Da tempo il club di De Laurentiis sta cercando di blindarlo, tema che ha riservato ulteriori novità.

Napoli, rinnovo Meret: c’è un colpo di scena che rallenta la trattativa - Non si trova la quadra per il rinnovo di Alex Meret col Napoli. Il portiere azzurro vedrà il suo contratto scadere quest'estate ... 🔗msn.com

SKY - Rinnovo Meret, novità importanti. Manna e l'agente vicini al compromesso - Il futuro di Alex Meret potrebbe essere deciso in questi giorni. Il suo agente, Federico Pastorello, a Napoli da ieri, si è incontrato questa mattina con il direttore sportivo Giovanni Manna, facendo ... 🔗msn.com

Alex Meret: le rispettive diplomazie al lavoro per finalizzare il rinnovo - Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato del rinnovo di Alex Meret al TG Sport “Annunciato per Pasqua, il tanto atteso rinnovo di Alex Meret non è ancora arrivato. Come mai? Do ... 🔗100x100napoli.it