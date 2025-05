Mercato Napoli contatti diretti con il difensore | Manna al lavoro

Napoli spinge per portarlo in azzurro, avviati i contati con l’entourage: i dettagli.Il Napoli continua la sua straordinaria stagione alla ricerca del titolo finale. I tre punti di vantaggio sull’Inter mettono gli uomini di Antonio Conte nella situazione perfetta, anche se le insidie sono dietro l’angolo. Quella con il Lecce si prospetta una partita da conquistare lottando per gli azzurri, contro una squadra che non vince da parecchio e che cerca punti per la salvezza.E mentre Conte e i suoi giocatori scendono in campo per portare a casa un obiettivo enorme, la dirigenza del Napoli lavora duramente per progettare la prossima stagione.Al centro dell’attenzione il reparto difensivo, colpito da numerosi infortuni e che, senza dubbio, necessita di qualche rinforzo in vista della prossima stagione nella quale gli impegni si moltiplicheranno. 🔗 Spazionapoli.it - Mercato Napoli, contatti diretti con il difensore: Manna al lavoro Il ds delspinge per portarlo in azzurro, avviati i contati con l’entourage: i dettagli.Ilcontinua la sua straordinaria stagione alla ricerca del titolo finale. I tre punti di vantaggio sull’Inter mettono gli uomini di Antonio Conte nella situazione perfetta, anche se le insidie sono dietro l’angolo. Quella con il Lecce si prospetta una partita da conquistare lottando per gli azzurri, contro una squadra che non vince da parecchio e che cerca punti per la salvezza.E mentre Conte e i suoi giocatori scendono in campo per portare a casa un obiettivo enorme, la dirigenza dellavora duramente per progettare la prossima stagione.Al centro dell’attenzione il reparto difensivo, colpito da numerosi infortuni e che, senza dubbio, necessita di qualche rinforzo in vista della prossima stagione nella quale gli impegni si moltiplicheranno. 🔗 Spazionapoli.it

Se ne parla anche su altri siti

Roma, Ghisolfi sfida Manna e il Napoli sul mercato: contatti per Solet, Paixao e Lucca - Tra Napoli e Roma il distacco in classifica è di 14 punti ma sul mercato i giallorossi puntano a ridurre il divario. In questa fase preliminare,... 🔗calciomercato.com

Orsolini-Napoli, contatti in corso! L’indiscrezione sul mercato azzurro - L’eroe della vittoria contro l’Inter accostato al club azzurro, contatti in corso con la dirigenza del Napoli: i dettagli. Il gol di Riccardo Orsolini contro ha fatto impazzire i tifosi del Napoli. La sua semi-rovesciata al 94? minuto contro i nerazzurri regala agli uomini di Antonio Conte l’aggancio in classifica a 71 punti. Un vero e proprio sogno per i tifosi partenopei, che adesso come non mai credono nel traguardo finale. 🔗spazionapoli.it

Gazzetta dello Sport: “Conte resta a Napoli! Sarà un mercato da top club” - Gazzetta dello Sport: “Conte resta a Napoli! Sarà un mercato da top club”"> Crederci fino all’ultimo. Non lasciare spazio ai rimpianti. Perché, a sette partite dalla fine, l’Inter è ancora nel mirino e il sogno scudetto resta vivo. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha già compiuto un capolavoro, a prescindere da come andrà a finire questa stagione. Nessuno, la scorsa estate, avrebbe immaginato un Napoli capace di tenere testa a un’Inter così lanciata. 🔗napolipiu.com

Se ne parla anche su altri siti

ULTIM'ORA - Oggi contatti positivi Adeyemi-Napoli! Sì del Borussia Dortmund alla cessione: le cifre; Calciomercato Roma: anche Inter e Napoli su Lucca; Contatti positivi per Adeyemi tra Dortmund e Napoli che offre circa 50 milioni di euro (Moretto); Il Napoli di Conte torna con prepotenza su Zhegrova! Contatti diretti tra le parti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

MERCATO - Napoli, contatti per Paixao - Il Napoli vuole a tutti i costi acquistare un'ala sinistra a giugno sul mercato per sostituire Kvara, finito a gennaio al Psg. Il nome in pole, riporta Il Mattino, è quello di Igor Paixao. Col ... 🔗napolimagazine.com

Il Napoli di Conte torna con prepotenza su Zhegrova! Contatti diretti tra le parti - rimane lui l’obiettivo numero 1 degli azzurri. Il Napoli lavora in vista di luglio, gli azzurri starebbero già… Leggi ... 🔗informazione.it

SPORTITALIA - Dorgu-Napoli, contatti diretti col Lecce: l'offerta di De Laurentiis - Non c'è soltanto il Manchester United su Patrick Dorgu: anche il Napoli resta forte sul calciatore ... ci sarebbero stati contatti diretti tra le rispettive dirigenze, con gli azzurri che ... 🔗msn.com