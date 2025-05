Mercato Juventus spunta un nome nuovo per l’estate | occhi sul gioiello che ha stregato tutta Europa! Cifre e dettagli

Mercato Juventus, spunta un nome nuovo per l'estate: occhi puntati su Mastantuono del River PlateAnche il calcioMercato Juve sarebbe sulle tracce di Franco Mastantuono, il nuovo gioiello argentino classe 2007 del River Plate. Come riferito da Diario Olè, sul talento si sarebbero mosse ben 17 squadre: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Newcastle, PSG, Olympique Marsiglia, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Inter, Milan e Wolverhampton oltre ai bianconeri. Nel suo contratto è inserita una clausola da 45 milioni.

Mercato Juventus, spunta un nome nuovo per l’attacco. Occasione dal top club per giugno: l’indiscrezione e tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, spunta il nome di Antony. Il brasiliano del Manchester United si è rilanciato in prestito al Betis Anche il calciomercato Juve starebbe monitorando con grande attenzione il prestito di Antony al Betis. L’attaccante esterno di proprietà del Manchester United sta facendo molto bene in Liga, dove si è rilanciato dopo gli anni difficili con la maglia dei Red Devils. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juventus, la dirigenza ha scelto: ecco il nome su cui costruire la difesa del futuro! Assalto a giugno. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, il nome su cui costruire la difesa! Le ultime novità in vista della sessione estiva Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà Pietro Comuzzo il primo nome nella lista del calciomercato Juve per rinforzare la difesa. Il difensore della Fiorentina, che in questa stagione ha attirato su di sé le attenzioni tra le altre anche del Napoli, rappresenta una prima scelta nel reparto per il futuro. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juventus, arrivano conferme: nome nuovo per l’attacco! La dirigenza bianconera pensa anche a lui per la prossima stagione. I dettagli - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, arrivano nuove conferme: nome nuovo per l’attacco in vista della prossima stagione. L’indiscrezione Spunta un nuovo nome per l’attacco del futuro. Il calciomercato Juve dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League, ma sta trovando conferme l’indiscrezione lanciata nelle ultime ore dal giornalista Ekrem Konur. La notizia, infatti, sta rimbalzando anche in Portogallo: la Juventus e l’Inter starebbero monitorando con grande attenzione il nome di Pavlidis del Benfica. 🔗juventusnews24.com

