Mercato Juve | resterà ancora in rosa! Scelta fatta l’ultima decisione del club bianconero non lascia alcun dubbio

Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese su X, le strade tra Federico Gatti e la Juve proseguiranno insieme, dato che le due parti sono vicine all'intesa per il rinnovo del contratto. Per il difensore bianconero – ora in scadenza nel 2028 – il nuovo termine fissato dovrebbe essere 2029 con estensione fino al 2030: è stato determinante l'adeguamento dell'ingaggio sopra i 2 milioni di euro più bonus.

Mercato Juve: è stata presa una decisione! Resterà in bianconero anche l’anno prossimo, scelta fatta. Novità importanti - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve: decisione presa! Resterà a Torino anche l’anno prossimo, scelta fatta. Novità importanti L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha inquadrato la situazione relativa al mercato Juve su quei calciatori arrivati la scorsa estate con la formula del prestito e la cui conferma passa da un riscatto. Per quanto riguarda Pierre Kalulu col Milan era stata imbastita una trattativa che prevedeva un diritto di acquisto definitivo da parte dei bianconeri da 14 milioni di euro. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve, tira aria di nuova rivoluzione: solo in sei sono sicuri di restare. Il punto sulla rosa bianconera - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, tira aria di nuova rivoluzione: solo in sei sono sicuri di restare. Il punto sulla rosa bianconera in vista della prossima sessione estiva Tira aria di nuova rivoluzione in casa Juve in vista della prossima estate. Questo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, che svela come in vista della prossima estate sono soltanto sei i calciatori sicuri al 100% di restare a Torino. 🔗juventusnews24.com

Sabatini non ha dubbi: «L’unico acquisto top del mercato della Juve è lui! È nettamente il giocatore migliore della rosa bianconera» - di Redazione JuventusNews24Sabatini, giornalista, coglie la palla al balzo della vittoria di ieri sera della Juve sul Verona per dare un quadro valutativo sul calciomercato bianconero Il calciomercato Juve ha una grande nota lieta: si tratta di Khéphren Thuram. L’investitura è avvenuta sulle colonne del suo editoriale redatto per Calciomercato.com. Ecco le sue riflessioni all’indomani della vittoria contro il Verona. 🔗juventusnews24.com

