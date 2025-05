Mercato Juve | irrompe il Manchester United! È sulle tracce del colpo a zero può bruciare la concorrenza anche dei bianconeri Lo scenario

Di Gregorio Juve, dalla Spagna: il Manchester City sulle tracce del portiere. L'ultima voce sul mercato bianconero - di Redazione JuventusNews24Di Gregorio Juve, novità dalla Spagna: il Manchester City sulle tracce del portiere bianconero. L'ultima voce sul calciomercato juventino Come riportato da Fichajes.net, Pep Guardiola ha posato la sua lente d'ingrandimento su un altro big del calciomercato Juve per rinforzare il suo Manchester City, dopo che già a gennaio le sirene su Andrea Cambiaso risuonavano forti.

Tonali Juve, dall'Inghilterra: irrompe il Manchester City di Guardiola! Offerta monstre per convincere il Newcastle. Cifre e dettagli - di Redazione JuventusNews24Tonali Juve, super offerta del Manchester City in arrivo? L'indiscrezione sul centrocampista italiano Il Manchester City punta fortemente su Sandro Tonali. Secondo quanto riportato da Manchester World, Citizens starebbero valutando un'offerta concreta da presentare al Newcastle per il centrocampista ex Milan. Il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 80 milioni di euro per convincere i Magpies.

Mercato Juve: la mossa del Manchester United per l'obiettivo bianconero! Anche Garnacho nell'affare, si complica questa pista? Novità - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve: mossa decisa del Manchester United per l'obiettivo bianconero! Anche Garnacho nell'operazione, si complica questa pista? Novità Come riportato da Team Talk, il Manchester United vorrebbe bruciare la concorrenza per Victor Osimhen, obiettivo del mercato Juve per l'estate e pronto a tornare al Napoli dopo il prestito di questa stagione al Galatasaray. Invece della cessione ari rivali bianconeri, il club azzurro preferirebbe un trasferimento del nigeriano nei Red Devils.

