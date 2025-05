Mercato Juve i bianconeri preparano il campo per i grandi investimenti | pronta una cessione da 40 milioni di euro

Mercato Juve, la dirigenza bianconera prepara il campo per i grandi investimenti: pronta una cessione da 40 milioni di euro in vista di giugnoNon solo colpi in entrata, e oggettivamente dovranno essere parecchi in tal senso le operazioni, il Mercato Juve si prepara anche per alcune cessioni illustri utili a racimolare risorse.In tal senso è da leggere la possibile cessione di Douglas Luiz, con cui i rapporti tra le altre cose si sono ulteriormente incrinati dopo l’ultimo sfogo social. I bianconeri potrebbero accettare eventuali offerte dalla Premier League da circa 40 milioni di euro. .com 🔗 Juventusnews24.com - Mercato Juve, i bianconeri preparano il campo per i grandi investimenti: pronta una cessione da 40 milioni di euro , la dirigenza bianconera prepara ilper iunada 40diin vista di giugnoNon solo colpi in entrata, e oggettivamente dovranno essere parecchi in tal senso le operazioni, ilsi prepara anche per alcune cessioni illustri utili a racimolare risorse.In tal senso è da leggere la possibiledi Douglas Luiz, con cui i rapporti tra le altre cose si sono ulteriormente incrinati dopo l’ultimo sfogo social. Ipotrebbero accettare eventuali offerte dalla Premier League da circa 40di. .com 🔗 Juventusnews24.com

Mercato Juve, manovre sulle corsie: Cambiaso ai saluti? I bianconeri piombano su due terzini della Serie A: i nomi e la fattibilità degli affari - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, manovre sulle fasce in vista della prossima sessione estiva: tutti i nuovi nomi dei terzini accostati ai bianconeri Il mercato Juve non dorme mai e si continua a lavorare sulle corsie dopo il forte interesse, nell’ultima sessione invernale, del Manchester City per Andrea Cambiaso. Come riportato da Tuttosport, con il 27 bianconero in orbita Premier League, la Vecchia Signora avrebbe iniziato a monitorare Tchatchoua, del Verona, e Zanoli, del Genoa. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve, il Real Madrid si muove per un centrocampista voluto dai bianconeri! Florentino Perez si muove sotto consiglio di un ex Juve - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, il centrocampista voluto dai bianconeri è un obiettivo della Vecchia Signora: Perez affonda il colpo sotto consiglio dell’ex juventino Il mercato Juve subisce una minaccia “blanca” per uno dei suoi obiettivi per l’estate. Questo è quanto si può apprendere da Radio Marca. Il soggetto che potrebbe sfilare dalla lista dei desiderata bianconeri è Sandro Tonali. 🔗juventusnews24.com

Lucca Juve, i bianconeri preparano l’assalto: lanciata la sfida a Milan e Napoli, e quell’incontro di ottobre… Tutte le novità - di Redazione JuventusNews24Lucca Juve, i bianconeri preparano l’assalto: lanciata la sfida a Milan e Napoli, e quell’incontro di ottobre… Tutte le novità sull’attaccante dell’Udinese Tra gli obiettivi del mercato Juve in vista della prossima sessione estiva c’è anche l’acquisto di un nuovo centravanti viste le imminenti partenze di Vlahovic, Kolo Muani e Milik. Tra i nomi sondati dalla dirigenza c’è anche quello di Lucca dell’Udinese. 🔗juventusnews24.com

Juventus, Conceicao tra campo e mercato: vuole convincere i bianconeri a tenerlo - Francisco Conceicao si gioca una maglia da titolare contro il Bologna: questa sfida può essere decisiva per convincere la Juventus a riscattarlo ... 🔗it.blastingnews.com

