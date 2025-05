Mercati azionari europei in rialzo | Francoforte Parigi e Amsterdam guidano la crescita

Mercati azionari del Vecchio continente proseguono in chiaro rialzo con il rasserenamento del clima sui dazi dopo l'avvio di Wall Street e i dati macroeconomici dagli Stati Uniti. La Borse migliori sono quelle di Francoforte, Parigi e Amsterdam che salgono di oltre due punti percentuali, con Milano in rialzo dell'1,3%.In aumento dell'1% Londra, mentre il listino azionario più cauto è Londra che sale comunque dello 0,7%. L'euro resta forte (+0,3%) contro il dollaro a quota 1,133, mentre lo spread Btp-Bund è stabile sui 110 punti base.Nel settore energia il gas sale del 3% a 33,3 euro al Megawattora, mentre il petrolio è debole e scende anche sotto quota 59 dollari al barile. Oro in rialzo di un punto percentuale a 3.260 dollari all'oncia.In un clima comunque ancora molto volatile, in Piazza Affari spicca Prysmian che cresce del 5% sopra i 50 euro, mentre nel settore finanziario tra i titoli maggiori spicca Unicredit in aumento di due punti percentuali.

