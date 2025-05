Meno Male | l’EP d’esordio di ERAÈMME è un inno alla vulnerabilità

Meno Male”, EP d’esordio del cantautore pugliese ERAÈMME disponibile dal 2 maggio su tutte le piattaforme digitali. Con un suono che mescola indie, folk, pop e sprazzi di R&B, ERAÈMME osserva e racconta il mondo, cercando autenticità e imparando a fare pace con sé stesso.ERAÈMME arriva con un EP che racconta l’intimità nascostaDisponibile dal 2 maggio su tutte le piattaforme digitali, “Meno Male” è il primo EP del cantautore pugliese Marco Erasmo Lassandro, in arte ERAÈMME. Pubblicato da Dischi Uappissimi, il progetto è una raccolta di sei brani che uniscono indie, folk, pop e sfumature R&B per esplorare le fragilità dell’animo umano, la ricerca dell’autenticità e il bisogno di fare pace con sé stessi. “Non è la prima volta è che quando non sappiamo cosa accade dai la colpa a chi viene dal mare”Ascolta l’EP completo qui: https:album. 🔗 Spettacolo.periodicodaily.com - “Meno Male”: l’EP d’esordio di ERAÈMME è un inno alla vulnerabilità Dischi Uappissimi presenta “”, EPdel cantautore pugliesedisponibile dal 2 maggio su tutte le piattaforme digitali. Con un suono che mescola indie, folk, pop e sprazzi di R&B,osserva e racconta il mondo, cercando autenticità e imparando a fare pace con sé stesso.arriva con un EP che racconta l’intimità nascostaDisponibile dal 2 maggio su tutte le piattaforme digitali, “” è il primo EP del cantautore pugliese Marco Erasmo Lassandro, in arte. Pubblicato da Dischi Uappissimi, il progetto è una raccolta di sei brani che uniscono indie, folk, pop e sfumature R&B per esplorare le fragilità dell’animo umano, la ricerca dell’autenticità e il bisogno di fare pace con sé stessi. “Non è la prima volta è che quando non sappiamo cosa accade dai la colpa a chi viene dal mare”Ascoltacompleto qui: https:album. 🔗 Spettacolo.periodicodaily.com

