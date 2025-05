Meno 98 imprese piacentine nel commercio 45 in agricoltura | il primo trimestre a confronto col 2024

Meno 98 imprese piacentine nel commercio, 45 in agricoltura: il primo trimestre a confronto col 2024 - Nel primo trimestre 2025 è in lievissimo calo il numero delle imprese attive in provincia di Piacenza rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. È quanto osserva la Camera di Commercio dell’Emilia, i cui dati evidenziano una flessione dello 0,1%, corrispondente a 37 unità in meno, «a... 🔗ilpiacenza.it

