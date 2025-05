Meloni | Voglio ricandidarmi dicendo agli elettori | ve lo avevamo promesso lo abbiamo fatto

Voglio realizzare per intero il programma del centrodestra e potermi ripresentare agli elettori dicendo la cosa più banale su cui i politici andrebbero giudicati: ve lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista al direttore dell'Adnkronos Davide Desario, aggiungendo: “Vale per l'economia, per l'immigrazione, per la sicurezza, per il sostegno alla famiglia, per le riforme istituzionali, per la politica estera. E vale per il lavoro”. Secondo la premier, il governo fatica ancora ad arginare il fenomeno dell'inverno demografico: “Vorrei poter ottenere sulla natalità gli stessi straordinari risultati che abbiamo ottenuto sul fronte dell'occupazione e su quello del contrasto all'immigrazione irregolare”, sottolineando comunque come il sostegno alla natalità rimanga “una priorità a cui abbiamo dedicato misure importanti e risorse significative, ma non basta. 🔗 Ilfoglio.it - Meloni: “Voglio ricandidarmi dicendo agli elettori: ve lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto” realizzare per intero il programma del centrodestra e potermi ripresentarela cosa più banale su cui i politici andrebbero giudicati: ve lo, lo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, in un'intervista al direttore dell'Adnkronos Davide Desario, aggiungendo: “Vale per l'economia, per l'immigrazione, per la sicurezza, per il sostegno alla famiglia, per le riforme istituzionali, per la politica estera. E vale per il lavoro”. Secondo la premier, il governo fatica ancora ad arginare il fenomeno dell'inverno demografico: “Vorrei poter ottenere sulla natalità gli stessi straordinari risultati cheottenuto sul fronte dell'occupazione e su quello del contrasto all'immigrazione irregolare”, sottolineando comunque come il sostegno alla natalità rimanga “una priorità a cuidedicato misure importanti e risorse significative, ma non basta. 🔗 Ilfoglio.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Governo, Meloni: voglio ricandidarmi con programma tutto realizzato - Roma, 2 mag. (askanews) – “Voglio realizzare per intero il programma del Centrodestra e potermi ripresentare agli elettori dicendo la cosa più banale su cui i politici andrebbero giudicati: ve lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni postando un’intervista all’agenzia AdnKronos in cui risponde alla domanda “Alla fine dei 5 anni per quali risultati vuole che il suo governo venga ricordato?”. 🔗ildenaro.it

Meloni: “Con Trump leali ma non subalterni. No a utilizzo strumentale dell’antifascismo. Mi ripresenterò agli elettori dicendo ve lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto” - (Adnkronos) – Presidente Meloni, il suo governo è arrivato al giro di boa. Quel 22 ottobre del 2022 quando ha giurato davanti al presidente della Repubblica le sembra vicino o lontano? "Se penso alle tante vicende che abbiamo vissuto in questi due anni e mezzo, ai cambiamenti intorno a noi ma anche alle tantissime […] 🔗periodicodaily.com

Trump: "L'Italia miglior alleato in Europa se Meloni resta premier" | Meloni: "Voglio rendere l'Occidente di nuovo grande" - Il premier italiano ha annunciato che Trump verrà in visita a Roma e che sta valutando se in quell'occasione incontrare anche i vertici europei 🔗tgcom24.mediaset.it

Cosa riportano altre fonti

Meloni: “Voglio ricandidarmi dicendo agli elettori: ve lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto”; Governo, Meloni: voglio ricandidarmi con il programma tutto realizzato; Governo, Meloni: voglio ricandidarmi con programma tutto realizzato; Notizie dal Quotidiano di Sicilia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Governo, Meloni: voglio ricandidarmi con programma tutto realizzato - Roma, 2 mag. (askanews) – “Voglio realizzare per intero il programma del Centrodestra e potermi ripresentare agli elettori dicendo la cosa più banale su cui i politici andrebbero giudicati: ve lo avev ... 🔗askanews.it

Giorgia Meloni: "Mi ricandiderò potendo dire: lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto" - 'Voglio realizzare per intero il programma del centrodestra e potermi ripresentare agli elettori dicendo la cosa più banale su cui i politici andrebbero giudicati: ve lo avevamo promesso, lo abbiamo f ... 🔗informazione.it

Meloni: "Con Trump leali ma non subalterni. No a strumentalizzazione antifascismo” - La premier: «Voglio ripresentarmi agli elettori dicendo: ve l'avevamo promesso, l'abbiamo fatto» e sui media: «Stiamo dando spazio a chi prima era escluso perché non aveva la tessera giusta» La premie ... 🔗informazione.it