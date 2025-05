Meloni | Voglio dire agli elettori ' Ve lo avevamo promesso' Con gli Usa leali ma non subalterni

Voglio realizzare per intero il programma del centrodestra e potermi ripresentare agli elettori dicendo la cosa più banale su cui i politici andrebbero giudicati: ve lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto. Vale per l'economia, per l'immigrazione, per la sicurezza, per il sostegno alla famiglia, per le riforme istituzionali, per la politica estera": concreta e dalle larghe vedute, come ha dimostrato fin dal primo giorno di governo, Giorgia Meloni guarda al futuro, agli obiettivi raggiunti e a quelli ancora da raggiungere. In una lunga intervista concessa in esclusiva al direttore dell'Adnkronos Davide Desario, la presidente del Consiglio mette in fila i fatti, ricorda le sfide vinte e si mostra sicura di voler giocare un ruolo attivo nelle partite politiche e geopolitiche della contemporaneità. 🔗 Iltempo.it - Meloni: "Voglio dire agli elettori 'Ve lo avevamo promesso'. Con gli Usa leali ma non subalterni" realizzare per intero il programma del centrodestra e potermi ripresentaredicendo la cosa più banale su cui i politici andrebbero giudicati: ve lo, lo abbiamo fatto. Vale per l'economia, per l'immigrazione, per la sicurezza, per il sostegno alla famiglia, per le riforme istituzionali, per la politica estera": concreta e dalle larghe vedute, come ha dimostrato fin dal primo giorno di governo, Giorgiaguarda al futuro,obiettivi raggiunti e a quelli ancora da raggiungere. In una lunga intervista concessa in esclusiva alttore dell'Adnkronos Davide Desario, la presidente del Consiglio mette in fila i fatti, ricorda le sfide vinte e si mostra sicura di voler giocare un ruolo attivo nelle partite politiche e geopolitiche della contemporaneità. 🔗 Iltempo.it

I tre paletti della Lega per dire sì a Meloni su ReArm Ue. «Un segnale agli Usa, spese entro i limiti Nato e armi prodotte in Italia» - Il consiglio federale della Lega si apre a Montecitorio mentre Edoardo Rixi sta lasciando l’audizione in commissione trasporti svolta su temi diversi, dai treni in ritardo alla modifica delle accise. Il carroccio è invece chiamato a discutere su quale posizione tenere in merito alla posizione che Giorgia Meloni terrà la prossima settimana al Consiglio europeo. Martedì, la premier spiegherà la sua linea alle Camere e sarebbe molto più complicato spiegare agli elettori, o al resto del mondo, un bis di quanto accaduto ieri, mercoledì 12 marzo, a Strasburgo, dove la Lega ha votato contro la ... 🔗open.online

Agli Usa conviene che Meloni torni a casa con un successo - De Robertis Sulle montagne russe, nel senso di luna park e non di Putin. Una settimana fa il viaggio di Giorgia Meloni a Washington pareva una montagna da scalare, appunto, poi la situazione si era rasserenata mentre ieri tutto è tornato a complicarsi. La prima a esserne cosciente è la stessa premier, che non si sa per scaramanzia o perché realmente preoccupata, non ha potuto dire di meglio che “faremo del nostro meglio“. 🔗quotidiano.net

Meloni spinge per la lotta agli sbarchi, Casarini torna ad attaccarla - Nel 2024 sono state 1700 le morti nel Mediterraneo centrale, molte meno rispetto al 2023 e rispetto a quelle sulle rotte spagnole registrate nell'ultimo anno 🔗ilgiornale.it

Giorgia Meloni: "Mi ricandiderò potendo dire: lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto" - In un'intervista all'Adnkronos la premier denuncia: "Troppe volte sono stata oggetto di attacchi sessisti" nel sislenzio della sinistra. 🔗huffingtonpost.it

Meloni: «Leali a Trump, mai subalterni. Con la Francia di Macron c'è una sana competizione. Io vittima di attacchi sessisti, nel silenzio dei paladini dei diritti» - In un'intervista all'AdnKronos la premier annuncia di fatto la volontà di un bis nel 2027 e tocca molti nodi chiave. Il premierato? «Andremo avanti, rafforza la democrazia» ... 🔗msn.com