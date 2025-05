Meloni si lamenta del clima di “odio e intolleranza” in Italia | “Io vittima di insulti sessisti”

lamentato alcuni degli attacchi subiti: quelli che hanno "messo in mezzo la mia famiglia" e quelli "sessisti". Poi ha vantato risultati sul lavoro, la politica estera e non solo. 🔗 La presidente del Consiglio in una lunga intervista ha parlato dei suoi primi due anni e mezzo di governo, ribadito la sua posizione sull'antifascismo eto alcuni degli attacchi subiti: quelli che hanno "messo in mezzo la mia famiglia" e quelli "sessisti". Poi ha vantato risultati sul lavoro, la politica estera e non solo. 🔗 Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Giorgetti sul vertice Trump-Meloni: «Clima positivo, ma agenda complicata». Poi il retroscena sull’aumento delle spese militari – Il video - «Faccio delle previsioni: il clima all’incontro sarà positivo e favorevole perché c’è simpatia personale e nei confronti del Paese. Dopodiché, l’agenda è parecchio complicata». Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla presentazione del nuovo settimanale economico del gruppo Angelucci, Moneta. Le sue parole anticipano i toni e i contenuti dell’atteso incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. 🔗open.online

Foti “Meloni centrale, ha creato clima giusto per incontro Trump-Zelensky” - ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è bisogno di essere presenzialisti per essere centrali. La presidente del Consiglio è stata perfetta nel favorire il clima giusto per alcuni contatti che non sono stati solo formali, ma potranno produrre – speriamo – risultati. E lo ha fatto non mettendosi in mostra, perchè non era il caso, l’occasione, il momento”. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti. 🔗unlimitednews.it

Gli striscioni di Ascoli diventano un caso politico. Schlein: «Intimidazioni fasciste». Magi: «È il clima voluto dal governo Meloni» - Sta assumendo le dimensioni di un caso politico nazionale la vicenda dell’identificazione di una fornaia di Ascoli Piceno, «rea» di aver appeso uno striscione antifascista il 25 aprile. La titolare del panificio «L’assalto ai forni» Lorenza Roiati, come ormai noto, venerdì mattina ha srotolato sulla porta del negozio un lenzuolo striscione con la scritta «Buono come il pane, bello come l’antifascismo». 🔗open.online

Approfondimenti da altre fonti

Giorgia Meloni nel mirino dei violenti: vi spiego perché il clima di odio fa male all’Italia - Lo si poteva prevedere visto il clima che si è creato dopo le decisioni ... di un viaggio estremamente importante che porterà la Meloni in America per un incontro con Donald Trump. 🔗blitzquotidiano.it

Ozieri. Scritte minacciose contro Meloni e FdI. “Clima d’odio alimentato dal centrosinistra” - Truzzu e Meloni hanno poi proseguito, accusando: “Vorrebbero riproporre il clima violento degli anni ’70 perché privi di idee, dimostrando un vuoto culturale impressionante e un elevato livello di ... 🔗cronachenuoresi.it