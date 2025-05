Meloni | Noi leali con Trump ma non subalterni

In un'intervista rilasciata all'Adnkronos, Giorgia Meloni ha tracciato un bilancio del suo mandato, dichiarandosi proiettata verso le prossime elezioni del 2027: «Se penso a quello che ancora vogliamo realizzare ragiono come se avessimo appena iniziato», ha affermato, sottolineando che, «nonostante la fatica, non ho mai la sensazione di aver fatto abbastanza». Ha poi rimarcato un dato: «il governo che presiedo è già oggi il quinto più longevo della storia repubblicana e certamente saliremo ancora in questa classifica». Secondo la premier, la durata dell'esecutivo è indice di una «maggioranza coesa» e di una crescente credibilità internazionale del Paese. Giorgia Meloni e Donald Trump (Imagoeconomica). La presidente del consiglio ha ribadito la linea dell'Italia nei rapporti con Washington, dichiarando: «Noi siamo determinati a far valere i nostri interessi, nel solco della tradizionale amicizia che ci lega agli Stati Uniti, con lealtà ma senza subalternità», riferendosi all'incontro con il presidente americano avvenuto il 17 aprile alla Casa Bianca, incentrato sulla questione dei dazi.

