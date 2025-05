Meloni | Leali a Trump mai subalterni Io vittima di attacchi sessisti E allude a una ricandidatura

Meloni: “Con Trump leali ma non subalterni. No a utilizzo strumentale dell’antifascismo. Mi ripresenterò agli elettori dicendo ve lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto” - (Adnkronos) – Presidente Meloni, il suo governo è arrivato al giro di boa. Quel 22 ottobre del 2022 quando ha giurato davanti al presidente della Repubblica le sembra vicino o lontano? "Se penso alle tante vicende che abbiamo vissuto in questi due anni e mezzo, ai cambiamenti intorno a noi ma anche alle tantissime […] 🔗periodicodaily.com

Meloni: “Contro di me attacchi sessisti, nel silenzio dei paladini dei diritti. Leali con Trump, ma non subalterni” - Roma, 2 maggio 2025 – Dalla sicurezza sul lavoro al premierato ("la madre di tutte le riforme"). Dai rapporti con Donald Trump, che ringrazia per "voler ripristinare il Columbus Day", a quelli con Ursula von der Leyen e Keir Starmer ("premier pragmatico"). Passando per il no all'utilizzo strumentale dell'antifascismo all'essere stata "troppe volte" oggetto di "attacchi sessisti vergognosi, nel silenzio e nell'indifferenza di quelli che si riempiono la bocca dei diritti delle donne". 🔗quotidiano.net

Giorgia Meloni: «Sono stata oggetto di attacchi sessisti nell'indifferenza dei paladini dei diritti delle donne. Trump? Leali, non subalterni» - «Sono cresciuta in un quartiere storicamente di sinistra (Garbatella a Roma, ndr) e ho iniziato la mia militanza politica a scuola, in infuocate assemblee studentesche. Sono abituata al... 🔗leggo.it

