Meloni | Contro di me insulti sessisti nel silenzio vergognoso Hanno messo in mezzo anche mia figlia Di cosa sono orgogliosa

Meloni mente”. Il premier nell’intervista esclusiva all’ Adnkronos al presidente del Consiglio, passa al setaccio una ad una le promesse mantenute in due anni e mezzo di governo ed oltre. La rabbia e l’orgoglio. Ribalta ogni argomento di una narrazione strumentale: daio dati sul lavoro ai dazi, ai rapporti con gli Usa. Dalla libertà di stampa all’antifascismo, dagli attacchi ricevuti in prima persona nel silenzio di tutti. E poi una premessa e una promessa: “Voglio realizzare per intero il programma del centrodestra. E potermi ripresentare agli elettori dicendo la cosa più banale su cui i politici andrebbero giudicati: ve lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto”. Così il premier va dritta al punto con il direttore dell’Adnkronos Davide Desario, aggiungendo: “Vale per l’economia, per l’immigrazione, per la sicurezza, per il sostegno alla famiglia, per le riforme istituzionali, per la politica estera. 🔗 Secoloditalia.it - Meloni: “Contro di me insulti sessisti nel silenzio vergognoso. Hanno messo in mezzo anche mia figlia. Di cosa sono orgogliosa” Una risposta implicita al vaniloquio di Elly Schlein e delle opposizioni con quel ridicolo “mente”. Il premier nell’intervista esclusiva all’ Adnkronos al presidente del Consiglio, passa al setaccio una ad una le promesse mantenute in due anni edi governo ed oltre. La rabbia e l’orgoglio. Ribalta ogni argomento di una narrazione strumentale: daio dati sul lavoro ai dazi, ai rapporti con gli Usa. Dalla libertà di stampa all’antifascismo, dagli attacchi ricevuti in prima persona neldi tutti. E poi una premessa e una promessa: “Voglio realizzare per intero il programma del centrodestra. E potermi ripresentare agli elettori dicendo lapiù banale su cui i politici andrebbero giudicati: ve lo avevamo pro, lo abbiamo fatto”. Così il premier va dritta al punto con il direttore dell’Adnkronos Davide Desario, aggiungendo: “Vale per l’economia, per l’immigrazione, per la sicurezza, per il sostegno alla famiglia, per le riforme istituzionali, per la politica estera. 🔗 Secoloditalia.it

Su altri siti se ne discute

"Fascisti e nazisti”. Landini senza freni da Floris: altri insulti contro il governo Meloni - Il leader della Cgil denuncia l'aggressione a Genova ma tira in ballo il governo: "Abbiamo scritto al ministro degli Interni senza risposte" 🔗ilgiornale.it

Mosca contro Mattarella: "Invenzioni blasfeme sulla Russia". Meloni: "Insulti che offendono l'intera nazione” - Alla 61ma Conferenza di Monaco sulla sicurezza, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova ha attaccato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il 5 febbraio – alla cerimonia di consegna dell’onorificenza accademica di Dottore honoris causa dall’Università di Aix-Marseille, a Marsiglia – aveva paragonato l'aggressione di Mosca all'Ucraina al progetto autoritario del Terzo Reich. 🔗ilfoglio.it

Benigni contro Meloni al Festival. "Penoso e ipocrita", travolto dagli insulti - Uno tsunami. Roberto Benigni torna al Festival di Sanremo, si esibisce per 10 minuti in un tiro al piccione su Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Elon Musk e Donald Trump, canta la scandalosa (e infatti censurata) L'inno del corpo sciolto, saluta il presidente Mattarella e se ne va. E intanto, su X, è una raffica di commenti. Tra tanti che inneggiano "alla voce della resistenza" contro il governo di centrodestra (anzi, il "regime"), in tanti contestano il tenore piuttosto basso di Benigni, che sempre qua all'Ariston aveva sconvolto tutti con una "lectio" sulla Divina commedia. 🔗liberoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meloni: Contro di me insulti sessisti nel silenzio vergognoso. Hanno messo in mezzo anche mia figlia. Di cosa sono orgogliosa; Montalto di Castro - Forza Italia: 'Solidarietà alla premier Meloni per gli insulti sessisti ricevuti'; Insulti sessisti contro la premier, bufera sul figlio di ex sindaco Pd; Montalto di Castro - Insulti sessisti a Meloni, il Pd contro Fratelli d'Italia: Ci riserviamo di costituirci. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Meloni: "Contro di me insulti sessisti nel silenzio vergognoso. Hanno messo in mezzo anche mia figlia". Di cosa sono orgogliosa - A poco più di tre mesi dall’insediamento della nuova amministrazione alla Casa Bianca, Donald Trump continua a muoversi come un elefante nella cristalleria del… Leggi ... 🔗informazione.it

Meloni si lamenta del clima di “odio e intolleranza” in Italia: “Io vittima di insulti sessisti” - La presidente del Consiglio in una lunga intervista ha parlato dei suoi primi due anni e mezzo di governo, ribadito la sua posizione sull'antifascismo ... 🔗fanpage.it

Meloni: “Contro di me attacchi sessisti, nel silenzio dei paladini dei diritti. Leali con Trump, ma non subalterni” - La premier all’AdnKronos: “Il premierato è la madre di tutte le riforme. No all’uso strumentale dell’antifascismo, ci sono preoccupanti segnali di odio. Con la Francia di Macron c’è una sana competizi ... 🔗msn.com