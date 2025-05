Meloni | Con Trump leali ma non subalterni No a utilizzo strumentale dell’antifascismo Mi ripresenterò agli elettori dicendo ve lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto

Meloni, il suo governo è arrivato al giro di boa. Quel 22 ottobre del 2022 quando ha giurato davanti al presidente della Repubblica le sembra vicino o lontano? "Se penso alle tante vicende che abbiamo vissuto in questi due anni e mezzo, ai cambiamenti intorno a noi ma anche alle tantissime . 🔗 (Adnkronos) – Presidente, il suo governo è arrivato al giro di boa. Quel 22 ottobre del 2022 quando ha giurato davanti al presidente della Repubblica le sembra vicino o lontano? "Se penso alle tante vicende chevissuto in questi due anni e mezzo, ai cambiamenti intorno a noi ma anche alle tantissime . 🔗 Periodicodaily.com

Meloni e Vance a Roma: il secondo atto del dialogo con Trump per evitare la guerra commerciale - Oggi Roma diventa il palcoscenico di un incontro di alto livello tra la premier italiana Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Questo appuntamento segue di appena un giorno il vertice tra Meloni e il presidente americano Donald Trump, avvenuto ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington. L’incontro di oggi rappresenta una sorta di “secondo atto” di un dialogo strategico, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, evitare una guerra commerciale tra USA e Unione Europea, e affrontare temi cruciali come la difesa e la cooperazione ... 🔗quotidiano.net

Meloni corre da Trump per uno sconto, il presidente Usa chiederà un segnale su Pechino - Giorgia Meloni arriverà a Washington il 16 aprile, con un’agenda diplomatica ricca di sfide. Il giorno successivo, la premier italiana sarà ricevuta alla Casa Bianca con un obiettivo ambizioso: ottenere una riduzione dei dazi da parte di Donald Trump, cercando di evitare di irritare al contempo gli alleati europei. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Meloni ha già discusso della questione con Ursula von der Leyen ed Emmanuel Macron, ed ora il governo italiano si trova a dover affrontare un dilemma fondamentale: agire per conto proprio o rappresentare l’intera Europa? Palazzo Chigi ... 🔗thesocialpost.it

Meloni-Trump, cosa cambia per l’Italia: compreremo più gas dagli Stati Uniti - La premier Giorgia Meloni ha incontrato Donald Trump a Washington nella giornata di ieri, in un vertice che ha consolidato la sintonia personale e politica tra i due leader. Trump ha elogiato Meloni definendola “una persona fantastica” e sostenendo che l’Italia potrà essere il miglior alleato degli Stati Uniti finché Meloni resterà al governo?. Dal canto suo, la premier ha ringraziato Trump per aver accettato l’invito a visitare ufficialmente Roma e incontrare in quell’occasione anche i vertici dell’Unione Europea?. 🔗quifinanza.it

Meloni, da Trump a voto e antifascismo: l'intervista esclusiva all'; Meloni: "Io vittima di attacchi sessisti. Leale a Trump ma non subalterna; I Benvegnù: Ci hanno rubato gli strumenti, aiutateci a trovarli; Cirielli (viceministro Esteri): "L'Ue non ostacoli i piani di Trump per la pace. Meloni non rimarrà schiacciata".

Meloni: "Con Trump leali ma non subalterni. No a utilizzo strumentale dell’antifascismo. Mi ripresenterò agli elettori dicendo ve lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto" - (Adnkronos) - Presidente Meloni, il suo governo è arrivato al giro di boa. Quel 22 ottobre del 2022 quando ha giurato davanti al presidente della Repubblica le sembra vicino o lontano? "Se penso al ... 🔗msn.com

Meloni: “Io vittima di attacchi sessisti. Leale a Trump ma non subalterna" - «Sono cresciuta in un quartiere storicamente di sinistra e ho iniziato la mia militanza politica a scuola, in infuocate assemblee studentesche. Sono abituata al confronto politico, anche a quello più ... 🔗msn.com

Meloni non paga dazio da Trump - Né euroscettica, né trumpiana. Alla Casa Bianca la premier non cede alla propaganda, non indietreggia su Kyiv e crea lo spazio per un incontro europeo ... 🔗ilfoglio.it