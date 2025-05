Meloni accusa la sinistra | Contro di me attacchi sessisti vergognosi nel silenzio

sinistra. Giorgia Meloni, intervistata dal direttore dell'agenzia Adnkronos Davide Desario, tira in ballo opposizioni e media compiacenti con parole chiare, nette, inControvertibili, durissime. Un richiamo severo alla responsabilità di chi ha spinto la battaglia politica oltre i confini dell'odio."Sono cresciuta in un quartiere storicamente di sinistra (Garbatella a Roma, ndr) e ho iniziato la mia militanza politica a scuola, in infuocate assemblee studentesche. Sono abituata al confronto politico, anche a quello più aspro - ricorda la premier, leader di Fratelli d'Italia -. Quello che mi è dispiaciuto in questi anni è stato vedere che, pur di colpire me e questo governo, alcune persone senza scrupoli non abbiano avuto alcuna remora a mettere in mezzo la mia famiglia, mia sorella, il padre di mia figlia, addirittura mia figlia. 🔗 Liberoquotidiano.it - Meloni accusa la sinistra: "Contro di me attacchi sessisti vergognosi nel silenzio" Un colpo al cuore della propaganda di. Giorgia, intervistata dal direttore dell'agenzia Adnkronos Davide Desario, tira in ballo opposizioni e media compiacenti con parole chiare, nette, invertibili, durissime. Un richiamo severo alla responsabilità di chi ha spinto la battaglia politica oltre i confini dell'odio."Sono cresciuta in un quartiere storicamente di(Garbatella a Roma, ndr) e ho iniziato la mia militanza politica a scuola, in infuocate assemblee studentesche. Sono abituata al confronto politico, anche a quello più aspro - ricorda la premier, leader di Fratelli d'Italia -. Quello che mi è dispiaciuto in questi anni è stato vedere che, pur di colpire me e questo governo, alcune persone senza scrupoli non abbiano avuto alcuna remora a mettere in mezzo la mia famiglia, mia sorella, il padre di mia figlia, addirittura mia figlia. 🔗 Liberoquotidiano.it

