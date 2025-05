Melanoma day 2025 martedì 6 Conferenza esperti alla Camera

Camera dei Deputati, la Conferenza Melanoma Day 2025, su iniziativa dell’On. Luciano Ciocchetti (vicepresidente della Commissione Affari Sociali a Montecitorio), il quale ha promosso l’istituzione del Melanoma Day come giornata nazionale di sensibilizzazione sul Melanoma, con una proposta di legge approvata all’unanimità.La prevenzione del Melanoma, infatti, rappresenta oggi una priorità di salute pubblica: si tratta del tumore cutaneo più aggressivo, ma anche uno dei più prevenibili. Tra i fattori di rischio più sottovalutati ci sono i lettini e le lampade abbronzanti: secondo studi scientifici, anche una sola esposizione nel corso della vita può aumentare sensibilmente il rischio di sviluppare un Melanoma, fino al 75% in più se l’uso avviene prima dei 35 anni. 🔗 Romadailynews.it - “Melanoma day 2025”, martedì 6 Conferenza esperti alla Camera Roma – Si terrà martedì 6 maggio 2025, dalle ore 15:00 alle 18:00, presso la Sala Refettorio delladei Deputati, laDay 2025, su iniziativa dell’On. Luciano Ciocchetti (vicepresidente della Commissione Affari Sociali a Montecitorio), il quale ha promosso l’istituzione delDay come giornata nazionale di sensibilizzazione sul, con una proposta di legge approvata all’unanimità.La prevenzione del, infatti, rappresenta oggi una priorità di salute pubblica: si tratta del tumore cutaneo più aggressivo, ma anche uno dei più prevenibili. Tra i fattori di rischio più sottovalutati ci sono i lettini e le lampade abbronzanti: secondo studi scientifici, anche una sola esposizione nel corso della vita può aumentare sensibilmente il rischio di sviluppare un, fino al 75% in più se l’uso avviene prima dei 35 anni. 🔗 Romadailynews.it

