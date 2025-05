Mef ad aprile il fabbisogno sale a 205 miliardi

aprile 2025 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 20.500 milioni, a fronte di un aprile 2024 che si era chiuso con un fabbisogno di 18.191 milioni. Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 🔗 Quotidiano.net - Mef, ad aprile il fabbisogno sale a 20,5 miliardi Nel mese di2025 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con undi 20.500 milioni, a fronte di un2024 che si era chiuso con undi 18.191 milioni. Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 🔗 Quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuovo sciopero (regionale) dei treni in programma ad aprile - Nuovo sciopero in arrivo ad aprile. Dopo l'agitazione di 24 ore in programma tra l'8 e il 9 aprile, venerdì 11 a scioperare saranno i dipendenti di Trenitalia delle Regioni di Piemonte e Valle d'Aosta. L'agitazione è stata proclamata da Orsa Ferrovie. Secondo quanto comunicato sul sito del... 🔗novaratoday.it

Fughe da fermo: tre super romanzi da leggere ad aprile - Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo settimanale per ritrovare il piacere di leggere. Dunque, ogni giovedì, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live, vi suggeriamo... 🔗quicomo.it

Le previsioni meteo di oggi 4 aprile ad Avellino - A Avellino oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2006m. I... 🔗avellinotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mef, ad aprile il fabbisogno sale a 20,5 miliardi; MEF, a marzo fabbisogno di 24,4 miliardi di euro; *** Conti pubblici: Mef, fabbisogno marzo scende a 24,4 miliardi (da 29,2 nel 2024); MEF: a Marzo fabbisogno di 24,4 miliardi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Mef, ad aprile il fabbisogno sale a 20,5 miliardi - (ANSA) - ROMA, 02 MAG - Nel mese di aprile 2025 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 20.500 milioni, a fronte di un aprile 2024 che si era chiuso con un ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Mef: ad aprile fabbisogno di 20,5 miliardi - (ASI)Nel mese di aprile 2025 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 20.500 milioni, a fronte di un aprile 2024 che si era chiuso con un fabbisogno di 18.191 ... 🔗agenziastampaitalia.it

Conti pubblici, ad aprile fabbisogno statale di 20,5 miliardi - ROMA (ITALPRESS) - Ad aprile 2025 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 20.500 milioni, a fronte di un aprile ... 🔗italpress.com