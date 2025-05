Mef ad aprile il fabbisogno sale a 205 miliardi

aprile 2025 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 20.500 milioni, a fronte di un aprile 2024 che si era chiuso con un fabbisogno di 18.191 milioni. Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 🔗 Quotidiano.net - Mef, ad aprile il fabbisogno sale a 20,5 miliardi Nel mese di2025 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con undi 20.500 milioni, a fronte di un2024 che si era chiuso con undi 18.191 milioni. Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 🔗 Quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Mef, ad aprile il fabbisogno sale a 20,5 miliardi - Nel mese di aprile 2025 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 20.500 milioni, a fronte di un aprile 2024 che si era chiuso con un fabbisogno di 18.191 milioni. Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 🔗quotidiano.net

Nuovo sciopero (regionale) dei treni in programma ad aprile - Nuovo sciopero in arrivo ad aprile. Dopo l'agitazione di 24 ore in programma tra l'8 e il 9 aprile, venerdì 11 a scioperare saranno i dipendenti di Trenitalia delle Regioni di Piemonte e Valle d'Aosta. L'agitazione è stata proclamata da Orsa Ferrovie. Secondo quanto comunicato sul sito del... 🔗novaratoday.it

Fughe da fermo: tre super romanzi da leggere ad aprile - Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo settimanale per ritrovare il piacere di leggere. Dunque, ogni giovedì, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live, vi suggeriamo... 🔗quicomo.it

Su questo argomento da altre fonti

Mef, ad aprile il fabbisogno sale a 20,5 miliardi; MEF, a marzo fabbisogno di 24,4 miliardi di euro; *** Conti pubblici: Mef, fabbisogno marzo scende a 24,4 miliardi (da 29,2 nel 2024); MEF: a Marzo fabbisogno di 24,4 miliardi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mef, ad aprile il fabbisogno sale a 20,5 miliardi - Nel mese di aprile 2025 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 20.500 milioni, a fronte di un aprile 2024 che si era chiuso con un fabbisogno di 18.191 mili ... 🔗ansa.it

Mef: ad aprile fabbisogno di 20,5 miliardi - (ASI)Nel mese di aprile 2025 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 20.500 milioni, a fronte di un aprile 2024 che si era chiuso con un fabbisogno di 18.191 ... 🔗agenziastampaitalia.it

Conti pubblici, ad aprile fabbisogno statale di 20,5 miliardi - ROMA (ITALPRESS) - Ad aprile 2025 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 20.500 milioni, a fronte di un aprile ... 🔗italpress.com