Medioriente | Trump a Gaza meno di 24 ostaggi ancora vivi

Trump, ha rivelato di aver appreso di recente che a Gaza ci sono meno di 24 ostaggi vivi. "Su 59, 24 erano vivi, e ora capisco che non è nemmeno questo il numero", ha detto il tycoon durante un evento per la Giornata nazionale di preghiera alla Casa Bianca, stando a quanto riferisce 'The Times of Israel'. Per mesi, Israele ha dichiarato di considerare che 24 dei 59 ostaggi siano vivi, sebbene all'inizio di questa settimana la moglie del premier Benjamin Netanyahu, Sara, lo abbia interrotto durante un evento pubblico per dichiarare che il numero era inferiore a quello ufficiale. Il primo ministro aveva rimarcato che ci sono "fino a 24" ostaggi ancora in vita.

Medioriente: Trump, custodiremo Gaza con cura - Washington (Usa), 11 feb. (LaPresse) – “Non c’è niente da comprare”. Così Donald Trump ha risposto ad una domanda sul futuro assetto di Gaza in base al suo piano. “La prenderemo, la terremo, la custodiremo con cura”, ha aggiunto il presidente parlando nello Studio Ovale a fianco del re Abdallah di Giordania. “Saranno creati molti posti di lavoro per la gente del Medio Oriente. Sarà per la gente del Medio Oriente. 🔗lapresse.it

Guerra Ucraina e Medioriente, gli "intellettuali" traditori di sinistra, dalla demonizzazione di Trump alle bocche cucite sul genocidio a Gaza - Scendono in piazza per l’“Europa democratica”. Eppure l’Europa come tutti sanno ha una architettura istituzionale autocratica. La Commissione europea ha varato un piano di riarmo di 800 miliardi cambiando le regole vigenti ed eliminando l’austerità soltanto per le spese di difesa Nel 1927 Jul 🔗ilgiornaleditalia.it

Medioriente: Trump posta video AI su futuro Gaza, statue d’oro e lusso - Torino, 26 feb. (LaPresse) – Donald Trump ha mostrato con un video realizzato con l’intelligenza artificiale quella che sembra essere la sua visione per il futuro di Gaza. Nella clip, postata su Truth e anche sul suo profilo Instagram, senza commenti, viene mostrato il territorio devastato dalla guerra prima che compaia la didascalia ‘2025… Cosa succederà dopo?’. Quindi la zona si trasforma in una sorta di paradiso con spiagge esotiche, grattacieli, yacht di lusso e gente che fa festa. 🔗lapresse.it

