Medioriente | raid israeliani a Gaza almeno 31 morti

morti il bilancio degli attacchi israeliani a Gaza di ieri e altre vittime sono state segnalate in seguito ai raid lanciati nelle prime ore di oggi. Lo riferiscono fonti mediche ad Al Jazeera. L’esercito israeliano, in particolare, ha bombardato l’abitazione della famiglia Abu Zeina nel campo profughi di Bureij, nella parte centrale di Gaza, uccidendo almeno cinque persone, secondo il Palestinian Information Center e Quds News Network, citati dall’emittente televisiva panaraba. 🔗 Lapresse.it - Medioriente: raid israeliani a Gaza, almeno 31 morti Milano, 2 mag. (LaPresse) – Sale a 31il bilancio degli attacchidi ieri e altre vittime sono state segnalate in seguito ailanciati nelle prime ore di oggi. Lo riferiscono fonti mediche ad Al Jazeera. L’esercito israeliano, in particolare, ha bombardato l’abitazione della famiglia Abu Zeina nel campo profughi di Bureij, nella parte centrale di, uccidendocinque persone, secondo il Palestinian Information Center e Quds News Network, citati dall’emittente televisiva panaraba. 🔗 Lapresse.it

Su altri siti se ne discute

Medioriente: autorità Gaza, oltre 200 morti in raid israeliani - Torino, 18 mar. (LaPresse) – L’ufficio stampa del governo di Gaza ha comunicato che più di 200 persone sono morte negli attacchi israeliani in diverse aree della Striscia nelle prime ore del mattino. Lo riporta Al Jazeera. 🔗lapresse.it

Medioriente: 55 morti in raid israeliani su Gaza nella notte - Deir al-Balah, 3 apr. (LaPresse/AP) – Almeno 55 persone sono state uccise in raid israeliani che nella notte hanno preso di mira la Striscia di Gaza. È quanto emerge da fonti mediche. Secondo funzionari ospedalieri di Khan Younis, nel sud della Striscia, hanno riferito che i corpi di 14 persone sono stati portati all’ospedale Nasser, 9 dei quali appartenenti alla stessa famiglia; fra i morti ci sono 5 bambini e 4 donne. 🔗lapresse.it

Nuovi raid israeliani a Gaza, bilancio delle vittime in crescita - GAZA (PALESTINA) (ITALPRESS) – Fonti di Gaza segnalano attacchi aerei avvenuti durante la notte in diverse aree della Striscia, con un bombardamento notturno proseguito a ritmo serrato. Attacchi da parte di aerei israeliani sono segnalati intorno a Khan Younis nel sud di Gaza, così come in diverse aree a sud di Gaza City vicino all’estremità settentrionale della Striscia. Sono segnalati almeno 10 morti nei raidi. 🔗unlimitednews.it

Approfondimenti da altre fonti

Guerra Israele Medioriente, raid Idf nel sud Libano: ucciso membro Hezbollah; 'Progressi' sulla tregua a Gaza. L'esercito di Israele bombarda Beirut; Torna la tensione in Medio Oriente: raid su Beirut, scontri a Gaza e un'esplosione scuote l'Iran; Medio Oriente: incendi, raid su Gaza e diplomazia in stallo.. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Medio Oriente, attacchi israeliani su Gaza: oltre 30 morti - Salgono ad almeno trentuno le persone uccise a seguito degli attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza. Lo riporta l'emittente televisiva Al Jazeera sul suo sito. L'esercito israeliano continua ... 🔗gazzettadelsud.it

Attacchi israeliani su Gaza, oltre 30 morti - Salgono ad almeno trentuno le persone uccise a seguito degli attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza. Lo riporta l'emittente televisiva Al Jazeera sul suo sito. L'esercito israeliano continua d ... 🔗ansa.it

Guerra Israele Medioriente, raid Idf nel sud Libano: ucciso membro Hezbollah. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele Medioriente, raid Idf nel sud Libano: ucciso membro Hezbollah. LIVE ... 🔗tg24.sky.it