Medicina in Abruzzo prima terapia genica per la maculopatia

E' stato eseguito a Chieti, nel policlinico dell'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara, il primo intervento di terapia genica sperimentale per la maculopatia legata all'età. L'intervento, unico in Abruzzo e tra i pochissimi in Europa, è stato effettuato dal professor Rodolfo Mastropasqua, Ordinario di Malattie dell'apparato visivo presso il Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze.

Re Carlo per la prima volta sul suo cancro: “Un'esperienza spaventosa”. Mistero sugli effetti della terapia - Il cancro "è un'esperienza che intimorisce e a tratti spaventa", ma apre anche a una visione "più chiara" della vita e delle sue priorità, ed è "una malattia i cui momenti più oscuri possono essere illuminati da una maggiore compassione". Lo ha detto il 76enne re Carlo III, alle prese in prima persona dall'anno sc... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Prima bozza del calendario venatorio 2025/26, le preoccupazioni del Wwf Abruzzo - La prima bozza di calendario venatorio 2025/2026 è stata presentata in fase di consulta e il Wwf Abruzzo ha fatto pervenire le proprie osservazioni sia agli Uffici regionali sia a quelli dell’Ispra. "Dato atto alla Regione Abruzzo di aver migliorato, negli ultimi anni, il calendario venatorio... 🔗chietitoday.it

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico lancia la prima rete per la sostenibilità - Nella sede di Confindutria Chieti-Pescara si è svolta nei giorni scorsi una nuova riunione del Contratto di Rete Rete Imprese per la Sostenibilità, un'iniziativa promossa dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico per rafforzare la collaborazione tra imprese e... 🔗chietitoday.it

