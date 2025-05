Medicina in Abruzzo prima terapia genica per la maculopatia

terapia genica sperimentale per la maculopatia legata all’età. L’intervento, unico in Abruzzo e tra i pochissimi in Europa, è stato effettuato dal professor Rodolfo Mastropasqua, Ordinario di Malattie dell’apparato visivo presso il Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze .L'articolo Medicina, in Abruzzo prima terapia genica per la maculopatia proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a RomaSanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureatiA Pompei scoperto affresco con la guerra di TroiaVinitaly, Pallini: ‘c’è richiesta vino senza alcol ma in Italia produzione è bloccata’Vinitaly, Lungarotti: “museo del vino compie 50 anni, mostra in fiera per festeggiarlo” 🔗 (Adnkronos) – E’ stato eseguito a Chieti, nel policlinico dell’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara, il primo intervento disperimentale per lalegata all’età. L’intervento, unico ine tra i pochissimi in Europa, è stato effettuato dal professor Rodolfo Mastropasqua, Ordinario di Malattie dell’apparato visivo presso il Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze .L'articolo, inper laproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a RomaSanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureatiA Pompei scoperto affresco con la guerra di TroiaVinitaly, Pallini: ‘c’è richiesta vino senza alcol ma in Italia produzione è bloccata’Vinitaly, Lungarotti: “museo del vino compie 50 anni, mostra in fiera per festeggiarlo” 🔗 .com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Medicina, in Abruzzo prima terapia genica per la maculopatia - (Adnkronos) – E’ stato eseguito a Chieti, nel policlinico dell’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara, il primo intervento di terapia genica sperimentale per la maculopatia legata all’età. L’intervento, unico in Abruzzo e tra i pochissimi in Europa, è stato effettuato dal professor Rodolfo Mastropasqua, Ordinario di Malattie dell’apparato visivo presso il Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze […] 🔗periodicodaily.com

Re Carlo per la prima volta sul suo cancro: “Un'esperienza spaventosa”. Mistero sugli effetti della terapia - Il cancro "è un'esperienza che intimorisce e a tratti spaventa", ma apre anche a una visione "più chiara" della vita e delle sue priorità, ed è "una malattia i cui momenti più oscuri possono essere illuminati da una maggiore compassione". Lo ha detto il 76enne re Carlo III, alle prese in prima persona dall'anno sc... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Prima bozza del calendario venatorio 2025/26, le preoccupazioni del Wwf Abruzzo - La prima bozza di calendario venatorio 2025/2026 è stata presentata in fase di consulta e il Wwf Abruzzo ha fatto pervenire le proprie osservazioni sia agli Uffici regionali sia a quelli dell’Ispra. "Dato atto alla Regione Abruzzo di aver migliorato, negli ultimi anni, il calendario venatorio... 🔗chietitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Medicina, in Abruzzo prima terapia genica per la maculopatia; A Chieti eseguito il primo intervento di terapia genica salva vista; Morto a 71 anni Enzo Giordano, il proprietario di Varenne; Lega navale e Aisf ‘a vele spiegate’ per sensibilizzare su fibromialgia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Medicina, in Abruzzo prima terapia genica per la maculopatia - E’ stato eseguito a Chieti, nel policlinico dell’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara, il primo intervento di terapia genica sperimentale per la maculopatia legata all’età. L’intervento, unico in A ... 🔗msn.com

In Abruzzo prima terapia genica per la maculopatia - “Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovic Majakovskij E’ stato eseguito a Chieti, nel policlinico dell’Università d’A ... 🔗abruzzoindependent.it

A Pescara nasce la prima terapia intensiva pediatrica dell'Abruzzo - Da oggi, ha spiegato Il Presidente- tutte le famiglie abruzzesi sanno che anche in Abruzzo un neonato che ha bisogno di terapia intensiva la può trovare qui a Pescara. Questo significa aver ... 🔗quotidianosanita.it