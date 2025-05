McKennie jolly anche in Bologna Juve | partirà titolare ma Tudor ha un dubbio da sciogliere sull’americano

McKennie è il vero jolly della Juve! Il messaggio dopo la vittoria contro il Genoa gasa i tifosi che gli riconoscono questa cosa – FOTO - di Redazione JuventusNews24McKennie è il vero jolly della Juve: la FOTO e il messaggio pubblicato dal centrocampista bianconero sui social Tra i protagonisti della vittoria della Juve Primavera contro il Genoa c’è sicuramente McKennie che ha ricoperto l’ennesima diversa un ruolo diverso. Un vero e proprio jolly che anche con Tudor ha dato massima disponibilità: un aspetto che gli riconoscono i tifosi nei commenti del suo ultimo posto pubblicato su Instagram. 🔗juventusnews24.com

McKennie stacanovista e jolly della Juve! Tudor conferma lo statunitense e gli cambia posizione: ecco in che ruolo giocherà - di Redazione JuventusNews24McKennie stacanovista e jolly della Juve: il texano sarà ancora schierato da Tudor, ecco in che ruolo Sciolti quasi tutti i dubbi di formazione per Igor Tudor in vista di Parma–Juve, match rinviato per la morte di Papa Francesco e che si giocherà nella giornata di domani, mercoledì 23 aprile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Weston McKennie partirà nuovamente titolare e dovrebbe tornare nel ruolo di esterno destro dopo aver giocato a sinistra. 🔗juventusnews24.com

McKennie prezioso jolly per Tudor: lo statunitense confermato in Roma Juve? La decisione è ufficiale - di Redazione JuventusNews24McKennie prezioso jolly per Tudor: la formazione ufficiale per Roma Juve, tutte le scelte di Tudor sulla fascia Sono ufficiali le formazioni di Roma Juve con Tudor che conferma tutte le idee della vigilia. McKennie viene riconfermato dal mister bianconero che lo schiera sulla fascia sinistra proprio come era successo contro il Genoa. Lo statunitense ha convinto nel nuovo ruolo pensato dal mister bianconero e anche all’Olimpico proverà a fare male in una partita davvero importante per la Champions League. 🔗juventusnews24.com

Juventus a pezzi dopo l’infortunio di Kelly: a Bologna solo due difensori centrali a disposizione - L’infortunio di Kelly inguaia la Juventus già priva di Vlahovic e Koopmeiners e dello squalificato Yildiz. Tudor a Bologna avrà a disposizione solo due difensori centrali. 🔗fanpage.it

McKennie, il Jolly della Juventus: pronto il rinnovo; la scadenza - McKENNIE JUVENTUS RINNOVO SCADENZA – Nuovo allenatore ... un progetto mai effettivamente decollato), contiene un Jolly tuttofare adattabile in qualsiasi contesto tattico: Weston McKennie. 🔗europacalcio.it

Juventus a Bologna con difesa e attacco da inventare - L'infortunio di Kelly, la squalifica di Yildiz e le incertezze su Vlahovic e Koopmeiners complicnao la volata Champions dei bianconeri ... 🔗msn.com