Mc Fratm | a Napoli la realtà supera sempre l' immaginazione

È diventato subito virale il siparietto video che mostra Scott McTominay, astro nascente della stagione calcistica, scegliere come soprannome, complice Mazzocchi, "Mc Fratm". I social si sono scatenati e sono diversi i meme "goduriosi" che si stanno diffondendo per esaltare la bravura del.

“Motor Show Italia” arriva a Napoli Fuorigrotta. Uno spettacolo per rivivere Fast & Furious e Saetta Mc Queen - Dal 15 marzo al 27 aprile 2025 arriva a Napoli Fuorigrotta il “Motor Show Italia”. Uno spettacolo mozzafiato per rivivere la saga di Fast & Furious e quella di Saetta Mc Queen o divertirsi a bordo dei Monster Truck. Dopo aver infiammato il pubblico nelle varie tappe in giro per l’Italia arriva anche a Napoli […] 🔗2anews.it

Marotta: «Noi dobbiamo convivere con tre realtà rispetto a squadre come il Napoli che ci sfida per lo scudetto» - Beppe Marotta, presidente dell’Inter, è intervenuto dal palco de Il Foglio a San Siro a proposito della suo club, della situazione del calcio in Italia e della sua carriera da dirigente: «Io ho fatto la mia carriera da dirigente, correndo per vincere. Farlo da presidente è come consacrare una carriera». Leggi anche: Marotta: «Viviamo in un mondo che vive al limite dell’etica, gli stipendi andrebbero ridimensionati» Marotta: «Su di noi ne dicono tante» Cosa è cambiato con il passaggio a Oaktree? «Ci sono dei concetti erano usati prima e vengono usati anche oggi. 🔗ilnapolista.it

Bianchi: “Sivori un talento irripetibile, il Napoli ora è una grande realtà” - Bianchi: “Sivori un talento irripetibile, il Napoli ora è una grande realtà”"> L’ex allenatore del Napoli Ottavio Bianchi, protagonista dello storico Scudetto del 1987, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, ripercorrendo aneddoti del passato e parlando dell’evoluzione del club partenopeo. “Bruscolotti era fondamentale, in campo e fuori. Sivori? Un personaggio unico, sia tecnicamente che umanamente. 🔗napolipiu.com

