Mazzarri sulle orme di Stramaccioni il suo futuro potrebbe essere in Iran Tmw

futuro dell’ex allenatore del Napoli Walter Mazzarri potrebbe essere in Asia, per la precisione in Iran. A riferirlo sono i colleghi di Tuttomercatoweb.com.Le ultime sul futuro di Walter MazzarriLeggi anche: Nakamura ricorda Mazzarri (e la sua premura): «Comunicavamo a gesti, da lui ho imparato molto»Di seguito quanto si apprende da noto portale:“Walter Mazzarri potrebbe presto ripartire dall’Iran. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sono in corso trattative avanzate tra l’allenatore toscano e l’Esteghlal, uno dei club più prestigiosi del campionato Iraniano. Le parti stanno discutendo un contratto annuale, anche se al momento non è stato ancora formalizzato alcun accordo.Il club di Teheran, deluso dai risultati ottenuti in questa stagione, è determinato a rilanciarsi e tornare a competere per il titolo nazionale. 🔗 Ilnapolista.it - Mazzarri sulle orme di Stramaccioni, il suo futuro potrebbe essere in Iran (Tmw) Ildell’ex allenatore del Napoli Walterin Asia, per la precisione in. A riferirlo sono i colleghi di Tuttomercatoweb.com.Le ultime suldi WalterLeggi anche: Nakamura ricorda(e la sua premura): «Comunicavamo a gesti, da lui ho imparato molto»Di seguito quanto si apprende da noto portale:“Walterpresto ripartire dall’. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sono in corso trattative avanzate tra l’allenatore toscano e l’Esteghlal, uno dei club più prestigiosi del campionatoiano. Le parti stanno discutendo un contratto annuale, anche se al momento non è stato ancora formalizzato alcun accordo.Il club di Teheran, deluso dai risultati ottenuti in questa stagione, è determinato a rilanciarsi e tornare a competere per il titolo nazionale. 🔗 Ilnapolista.it

Ne parlano su altre fonti

Inter-Roma, Stramaccioni: “Non me l’aspettavo. Vanno dati meriti al mister e al suo staff” - La Roma prosegue la preparazione in vista del prossimo impegno di Serie A, previsto per domenica 4 maggio 2025 allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina. Una sfida cruciale per tenere viva la speranza di un piazzamento europeo, con l’obiettivo di dare continuità all’ottima prestazione dell’ultimo turno. Nella giornata di domenica 27 aprile, i giallorossi hanno infatti conquistato una vittoria importantissima a San Siro, battendo l’Inter per 0-1 grazie a una prestazione di grande solidità e determinazione. 🔗sololaroma.it

Stramaccioni sicuro: «C’è tantissimo di Inzaghi in questa vittoria. È il successo della convinzione nel suo calcio. E su Frattesi…» - di RedazioneStramaccioni ha parlato della grande vittoria dell’Inter contro il Bayern Monaco in Champions League: le sue dichiarazioni L’ex allenatore nerazzurro Andrea Stramaccioni ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, commentando il successo dell’Inter nella partita di Champions League contro il Bayern Monaco. SU LAUTARO – «Abbiamo visto un grande Lautaro, che ha vinto la sfida a distanza con Kane, segnando un gol a coefficiente di difficoltà altissimo: ha colpito la palla di collo esterno, ovvero nell’unico modo che aveva per indirizzarla sul palo opposto». 🔗internews24.com

Il pusher dei vip non va in pensione. Piazza del Fico è il suo "ufficio", gli albanesi i nuovi soci - Settantanni e nessuna voglia di smettere. Massimo Buzzi, natali di Bracciano, ma di fatto a Roma da sempre, è stato ed è un punto di riferimento per chi vuole comprare la droga, cocaina soprattutto, nella zona della movida. Tra il centro e la Roma "bene", per anni, si è dato un gran da fare. Una... 🔗romatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Mazzarri sulle orme di Stramaccioni, il suo futuro potrebbe essere in Iran (Tmw); Walter Mazzarri pronto a tornare in panchina: ci sarebbe un’offerta dall’Iran. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Mazzarri ha trovato squadra: c'è l'accordo, stipendio importante per l'ex Napoli - Il mister livornese è vicino agli iraniani dell'Esteghlal, ex squadra di Stramaccioni ... il suo lavoro alla guida dell'Esteghlal. Il giornalista Hatam Shiralizadeh ha svelato il "sì di Mazzarri ... 🔗msn.com