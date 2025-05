Mazzarri-Esteghlal ritorno di fiamma | si tratta su base annuale | CM IT

Esteghlal è tornato all’assalto di Walter Mazzarri.Mazzarri-Esteghlal, ritorno di fiamma: le ultime (LaPresse) – Calciomercato.itDopo il no pronunciato dal tecnico due mesi fa, ora secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it c’è stata una netta apertura da parte dell’ex Napoli all’approdo nel massimo campionato iraniano. E nella squadra tra le più titolate dell’Iran, in passato allenata da Andre Stramaccioni.Come appreso ulteriormente da CM.IT, le parti stanno trattando sulla base di un contratto annuale.L’obiettivo dell’Esteghlal sarà quello di tornare a lottare per il titolo iraniano. In questa stagione il club ha ottenuto risultati inferiori rispetto alle aspettative, per questo motivo c’è tutta l’intenzione di investire risorse importanti sul mercato affidando la squadra a un allenatore esperto come Mazzarri. 🔗 Calciomercato.it - Mazzarri-Esteghlal, ritorno di fiamma: si tratta su base annuale | CM.IT Il club iraniano sta riprovando a convincere il tecnico di San Vincenzo la cui ultima avventura in panchina risale all’anno scorso alla guida del NapoliL’è tornato all’assalto di Walterdi: le ultime (LaPresse) – Calciomercato.itDopo il no pronunciato dal tecnico due mesi fa, ora secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it c’è stata una netta apertura da parte dell’ex Napoli all’approdo nel massimo campionato iraniano. E nella squadra tra le più titolate dell’Iran, in passato allenata da Andre Stramaccioni.Come appreso ulteriormente da CM.IT, le parti stannondo sulladi un contratto.L’obiettivo dell’sarà quello di tornare a lottare per il titolo iraniano. In questa stagione il club ha ottenuto risultati inferiori rispetto alle aspettative, per questo motivo c’è tutta l’intenzione di investire risorse importanti sul mercato affidando la squadra a un allenatore esperto come. 🔗 Calciomercato.it

Se ne parla anche su altri siti

Ritorno di Fiamma per Alba Parietti: Ultimo Aggiornamento! - Dopo una separazione inaspettata, Alba Parietti sembra aver ritrovato l’amore. Ecco che cosa è successo! Dopo una separazione che sembrava definitiva, la celebre showgirl e il manager romano sarebbero tornati insieme. Le voci sulla riconciliazione si fanno sempre più insistenti. Alba Parietti e Fabio Adami avrebbero deciso di dare una seconda chance al loro amore. Dopo un periodo di allontanamento, pare che la coppia abbia riscoperto il legame che li aveva uniti per anni. 🔗gossipnews.tv

Belen litiga con la sorella Cecilia e si consola col suo ex: di nuovo insieme, è ritorno di fiamma? - Che succede in casa Rodriguez? Dopo anni in cui sembravano più unite che mai, tra Belen e Cecilia qualcosa si è rotto. L’armonia tra le sorelle sembra ormai un ricordo, mentre emergono voci sempre più insistenti su una rottura insanabile. Il motivo? Ancora top secret, ma si vocifera che possa c’entrare l’ombra delle Ferragni. Intanto, mentre la tensione familiare cresce, Belen si mostra di nuovo sorridente… accanto a un ex: la showgirl è stata paparazzata tra carezze e sguardi complici. 🔗donnapop.it

Cherki Atalanta, ritorno di fiamma per l’estate? I nerazzurri sono ancora sull’attaccante del Lione. Le ultime - Cherki Atalanta, ritorno di fiamma nerazzurro per l’attaccante del Lione? L’indiscrezione in vista di quella che sarà l’estate di calciomercato Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, l’Atalanta non molla la presa per Cherki: è lui la priorità assoluta per l’attacco del prossimo anno, nonostante il tira e molla di gennaio, con la Dea che tra i […] 🔗calcionews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chiara Ferragni, “giallo” sul presunto ritorno di fiamma con Fedez: ecco gli indizi - Chiara Ferragni e Fedez, ritorno di fiamma in vista? Gli ultimi “gesti” social dell’influencer alimentano i sospetti. Ecco di cosa si tratta. Nonostante le foto dei baci appassionati di ... 🔗donnaglamour.it