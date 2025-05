Maxi multa dell’Ue a TikTok Ecco perché

TikTok. Anzi, carissimo. La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) l’ha infatti multata per 530 milioni di euro a causa della violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr), che vieta il passaggio delle informazioni personali a Pechino in quanto il suo livello di protezione viene ritenuto inadeguato. Si tratta della terza multa più alta mai applicata dall’Ue per una violazione del Gdpr. La piattaforma della società ByteDance non avrebbe dimostrato che quei dati sarebbero stati protetti come richiesto dalle regole dell’Unione europea. In questo modo, non si poteva sapere se le autorità cinesi avessero o meno accesso a quelle informazioni.“Il Gdpr – spiegano dall’Irlanda, con il Dpc che è l’ente autorizzato ad applicare le norme comunitarie in quanto è lì che TikTok ha sede – richiede che l’elevato livello di protezione fornito all’interno dell’Ue continui anche quando i dati personali vengono trasferiti ad altri paesi. 🔗 Formiche.net - Maxi multa dell’Ue a TikTok. Ecco perché Il trasferimento di dati personali di utenti europei alla Cina costa caro a. Anzi, carissimo. La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) l’ha infattita per 530 milioni di euro a causa della violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr), che vieta il passaggio delle informazioni personali a Pechino in quanto il suo livello di protezione viene ritenuto inadeguato. Si tratta della terzapiù alta mai applicata dall’Ue per una violazione del Gdpr. La piattaforma della società ByteDance non avrebbe dimostrato che quei dati sarebbero stati protetti come richiesto dalle regole dell’Unione europea. In questo modo, non si poteva sapere se le autorità cinesi avessero o meno accesso a quelle informazioni.“Il Gdpr – spiegano dall’Irlanda, con il Dpc che è l’ente autorizzato ad applicare le norme comunitarie in quanto è lì cheha sede – richiede che l’elevato livello di protezione fornito all’internocontinui anche quando i dati personali vengono trasferiti ad altri paesi. 🔗 Formiche.net

