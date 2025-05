Max Verstappen diventa papà per la prima volta | è nata Lily

Verstappen è diventato papà. Il campione del mondo della Red Bull ha annunciato sui social la nascita della piccola Lily 🔗Golssip.it Golssip.it - Max Verstappen diventa papà per la prima volta: è nata Lily Maxto. Il campione del mondo della Red Bull ha annunciato sui social la nascita della piccola

