Max Pezzali per la prima volta in concerto allo stadio di Napoli

© .com - Max Pezzali per la prima volta in concerto allo stadio di Napoli Pezzali suonerà per la prima volta allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli nel tour dell’estate 2026Max Pezzali arriva anche a Napoli: il 19 giugno 2026 porterà per la prima volta allo stadio Maradona il suo nuovo tour Max Forever Gli anni d’oro – Stadi 2026, aggiungendo un’ulteriore tappa alla sua prossima maratona estiva che lo ha già visto annunciare altre tre date, allo stadio Olimpico di Roma il 23 giugno 2026 e allo stadio San Siro di Milano l’11 e il 12 luglio 2026.L’annuncio arriva durante la giornata inaugurale COMICON Napoli, dove Max ha presentato il suo nuovo comic book, Max Forever Gli anni d’oro – Ho visto il Maradona, quarto volume che arricchisce la collezione Max Forever, caratterizzata dalle storie e dai personaggi protagonisti delle sue canzoni, scritto e disegnato dal fumettista e scrittore Roberto Recchioni. 🔗 Maxsuonerà per laDiego Armando Maradona dinel tour dell’estate 2026Maxarriva anche a: il 19 giugno 2026 porterà per laMaradona il suo nuovo tour Max Forever Gli anni d’oro – Stadi 2026, aggiungendo un’ulteriore tappa alla sua prossima maratona estiva che lo ha già visto annunciare altre tre date,Olimpico di Roma il 23 giugno 2026 eSan Siro di Milano l’11 e il 12 luglio 2026.L’annuncio arriva durante la giornata inaugurale COMICON, dove Max ha presentato il suo nuovo comic book, Max Forever Gli anni d’oro – Ho visto il Maradona, quarto volume che arricchisce la collezione Max Forever, caratterizzata dalle storie e dai personaggi protagonisti delle sue canzoni, scritto e disegnato dal fumettista e scrittore Roberto Recchioni. 🔗 .com

