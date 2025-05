Max Pezzali annunciato il concerto al Maradona di Napoli

Pezzali non si ferma. Dopo gli stadi e i palazzetti, dopo aver annunciato la festa del 12 luglio all'autodromo di Imola, si spinge oltre e guarda al prossimo anno. Al Comicon di Napoli, infatti, la star pavese della musica italiana ha annunciato un nuovo concerto evento: il 19 giugno 2026 per la prima volta Max Pezzali porterà la sua musica sul palco dello stadio Diego Armando Maradona. Il concerto di Napoli fa parte di 'Max Forever Gli Anni D'Oro - Stadi 2026' e senza dubbio scalderà anche in questo caso il cuore, e le ugole, di molti fan con una sorta di karaoke collettivo.Non una chiusura, ma una nuova tappa col botto per il cantautore pavese e la sua band, che saranno presenti come headliner del Red Valley Festival durante la data di apertura all'Olbia Arena, il 13 agosto 2025. 🔗 Quotidiano.net

Napoli, Max Pezzali: “Il prossimo anno un mio concerto al Maradona” - Tempo di lettura: 3 minuti“Il prossimo anno ci sarà un mio concerto al Maradona. Da appassionati di calcio e grandi storie abbiamo voluto raccontare questa nostra passione attraverso l’idolo di sempre, Diego”. Lo ha detto Max Pezzali ospite nella prima giornata di Comicon a Napoli, che nel cinema della Mostra d’Oltremare ha presentato “Max Forever. Gli anni d’oro. Ho visto il Maradona”, edito da Vivo Concerti e di cui Pezzali oggi ha firmato 200 copie vendute questa mattina all’apertura del grande salone. 🔗anteprima24.it

Max Pezzali al concerto dell’amico Jovanotti. Quando nel 1988 Lorenzo lanciò “I Pop” in tv: la prima esibizione (rap) dei futuri 883 - Milano, 13 marzo 2025 – Due amici di vecchia data. Le strade di Jovanotti e di Max Pezzali si sono incrociate molte volte nella vita e nella carriera dei due artisti. A partire dal debutto in tv: fu proprio Lorenzo Cherubini (allora 22enne) a lanciare per la prima volta il duo composto da Max Pezzali e Mauro Repetto, che allora si chiama “i Pop” (e di anni ne avevano 21). Era il 1988 e i due ragazzi pavesi cantavano a “1, 2, 3, Jovanotti" in onda su Italia 1, rappando in inglese. 🔗ilgiorno.it

Max Pezzali: “Presto un mio concerto allo Stadio Maradona di Napoli” - L’annuncio a sorpresa è arrivato dal palco del Comicon di Napoli, dove il cantautore ha presentato anche il suo nuovo progetto a fumetti con Roberto Recchioni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

