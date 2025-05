Max Pezzali annuncia un concerto allo Stadio Maradona di Napoli

Napoli, Max Pezzali: “Il prossimo anno un mio concerto al Maradona” - Tempo di lettura: 3 minuti“Il prossimo anno ci sarà un mio concerto al Maradona. Da appassionati di calcio e grandi storie abbiamo voluto raccontare questa nostra passione attraverso l’idolo di sempre, Diego”. Lo ha detto Max Pezzali ospite nella prima giornata di Comicon a Napoli, che nel cinema della Mostra d’Oltremare ha presentato “Max Forever. Gli anni d’oro. Ho visto il Maradona”, edito da Vivo Concerti e di cui Pezzali oggi ha firmato 200 copie vendute questa mattina all’apertura del grande salone. 🔗anteprima24.it

Max Pezzali al concerto dell’amico Jovanotti. Quando nel 1988 Lorenzo lanciò “I Pop” in tv: la prima esibizione (rap) dei futuri 883 - Milano, 13 marzo 2025 – Due amici di vecchia data. Le strade di Jovanotti e di Max Pezzali si sono incrociate molte volte nella vita e nella carriera dei due artisti. A partire dal debutto in tv: fu proprio Lorenzo Cherubini (allora 22enne) a lanciare per la prima volta il duo composto da Max Pezzali e Mauro Repetto, che allora si chiama “i Pop” (e di anni ne avevano 21). Era il 1988 e i due ragazzi pavesi cantavano a “1, 2, 3, Jovanotti" in onda su Italia 1, rappando in inglese. 🔗ilgiorno.it

