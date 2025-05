Max Pezzali al Maradona è ufficiale | la data e quando parte la prevendita dei biglietti

Pezzali sarà in concerto allo stadio Maradona per la prima volta nella sua carriera, il 19 giugno del 2026 alle 21. Si tratta di una nuova data dopo quelle di Roma e Milano per il suo tour negli stadi 'Max Forever'. 🔗 Napolitoday.it - Max Pezzali al Maradona, è ufficiale: la data e quando parte la prevendita dei biglietti Lo aveva annunciato ieri al Comicon, e oggi è arrivata l'ufficialità. Maxsarà in concerto allo stadioper la prima volta nella sua carriera, il 19 giugno del 2026 alle 21. Si tratta di una nuovadopo quelle di Roma e Milano per il suo tour negli stadi 'Max Forever'. 🔗 Napolitoday.it

