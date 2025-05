Maturità 2025 istruzioni e scadenze per la trasmissione delle prove | nomina referenti di sede e plico telematico NOTA

NOTA n. 3065 del 30 aprile 2025 contenente le indicazioni per la nomina dei referenti di sede delle istituzioni scolastiche e modalità di funzionamento del plico telematico per l'invio delle tracce delle prove scritte degli esami di stato della scuola secondaria di II grado a.s. 2024-2025.

