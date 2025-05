Matteo Salvini mette la firma | ti assumiamo da subito al Ministero | 300 posti fissi da coprire immediatamente

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: al via il concorso per 300 funzionari.Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficializzato il nuovo bando di concorso pubblico per l'assunzione di 300 funzionari tecnici. Si tratta di un'importante opportunità per professionisti qualificati nei settori dell'ingegneria, della statistica e dell'informatica, che avranno la possibilità di entrare a far parte della pubblica amministrazione con contratto a tempo pieno e indeterminato.Questa nuova selezione si inserisce nel quadro di un più ampio processo di rafforzamento della macchina amministrativa statale, con l'obiettivo di rinnovare le competenze all'interno del Ministero e rispondere in maniera più efficiente alle sfide infrastrutturali e tecnologiche del Paese.

