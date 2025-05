Quotidiano.net - Matteo Renzi annuncia voto sui referendum: no al jobs act, sì alla cittadinanza

L'8 e 9 giugno voteremo no aisulact e sì a quello sulla. Andrò a votare. Ho l'impressione che il quorum non si farà neanche col binocolo ma sono pronto a fare qualsiasi dibattito" con chiunque. Lo ha detto il leader di Iva Tagadà parlando deie di un eventuale confronto con Landini. "Per ilact - ha aggiunto - sono rimasto solo io, contro c'è la Schlein, coerentemente con il passato, Landini coerentemente con il passato, Meloni, Salvini, Forza Italia poi i riformisti del Pd che hanno perso la faccia e anche M5s è da sempre per il no ma noi siamo gli unici che possiamo dire al governo: voi del governo che avete detto che ilact era la distruzione di tutto come potete vantarvi dei risultati straordinari dovuti" a quello? 🔗 Quotidiano.net