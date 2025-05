Matteo Bruni dopo padre Lombardi e Navarro Valls | il portavoce vaticano che deve gestire il Conclave

gestire la difficile situazione della malattia di Francesco. Con stile e contesto diverso dai predecessori 🔗 Repubblica.it - Matteo Bruni dopo padre Lombardi e Navarro Valls: il portavoce vaticano che deve gestire il Conclave Nato a Londra, laureato in lingue slave, il direttore della sala stampa ha dovutola difficile situazione della malattia di Francesco. Con stile e contesto diverso dai predecessori 🔗 Repubblica.it

Su altri siti se ne discute

Testo e significato di Sotto La Pelle, il ritorno di Matteo Paolillo dopo Mare Fuori - Dopo la fine del personaggio di Edoardo Conte con Edo -Ultimo Atto, Matteo Paolillo è ritornato con Sotto La Pelle, che segue l'uscita della scorsa estate Non ho voglia. Qui il testo e il significato della canzone.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Francesca Manzini, dopo un amore tossico, chi è il nuovo fidanzato Matteo: “È il tutto perfetto” - Nella vita di Francesca Manzini c’è un nuovo fidanzato, come la stessa ha confermato nel corso di un intervento in un salotto televisivo. Oggi la showgirl sarà ospite de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda dalle 14 su Raiuno. Nella scorsa stagione televisiva, sempre nello studio del programma con al timone la conduttrice partenopea, la Manzini annunciava di aver intrapreso una storia d’amore con un nuovo fidanzato, al quale in principio era legata da un lungo rapporto d’amicizia. 🔗metropolitanmagazine.it

Matteo Sioli dopo il bronzo: “Fino a due anni fa non me lo sarei mai immaginato” - L’Italia non si ferma più agli Europei Indoor 2025 di atletica. Dopo il trionfo di Andy Diaz e il terzo posto di Andrea Dallavalle nel salto triplo, Matteo Sioli ha raccolto una strepitosa medaglia di bronzo nel salto in alto, togliendosi la soddisfazione di strappare anche il suo record personale. Davvero una performance pregevole per il giovanissimo azzurro, capace di realizzare un salto da 2.29 al secondo tentativo, cedendo il passo soltanto all’ucraino Oleh Doroshchuk, oro con 2. 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Matteo Bruni dopo padre Lombardi e Navarro Valls: il portavoce vaticano che deve gestire il Conclave; Papa Francesco: Bruni, “il Giubileo continua”; Morte di Papa Francesco, il Vaticano fa sapere che il Giubileo continua; Bruni (Santa Sede): Il Giubileo continua. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Francesco: Bruni, “Il Giubileo continua” - "Il Giubileo, che è stato aperto da Papa Francesco, continua". A precisarlo ai giornalisti è stato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, dopo la comunicazione della sospension ... 🔗agensir.it