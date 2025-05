Matematico risolve il problema più vecchio dell’algebra | come ci è riuscito?

risolvere equazioni semplici come quelle di secondo grado, grazie a formule imparate anche a scuola. Ma quando le equazioni diventano più complicate, ad esempio con la "x" elevata alla quinta potenza o più (in gergo tecnico equazioni polinomiali di grado cinque o superiore), non esisteva un metodo valido per tutte. È come avere una serratura molto complicata senza una chiave universale. Ebbene, il professore Norman Wildberger, professore onorario dell'Università del Nuovo Galles del Sud (Australia) ha cambiato questa storia. Con l'aiuto di Dean Rubine, esperto di informatica, ha sviluppato un metodo che potrebbe funzionare proprio per quei problemi considerati "irrisolvibili" fin dal 1800.Ma cosa c'è di nuovo? I metodi vecchi usavano "radicali" come la radice quadrata o cubica.

