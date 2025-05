Masturbazione in luogo pubblico arrestato 33enne

Ieri 1° maggio un uomo di 33 anni di origine bengalese è stato arrestato a Benevento per atti osceni in luogo pubblico. L'uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per reati in materia sessuale, è stato sorpreso.

Benevento, si masturba e cammina con i pantaloni abbassati davanti a famiglie con bambini: arrestato 33enne - Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Benevento ha arrestato in flagranza di reato un trentatreenne bengalese, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per reati in materia sessual ... 🔗ntr24.tv