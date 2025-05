Masters 1000 Madrid Draper infrange il sogno di Musetti e vola in semifinale contro Ruud

Masters 1000 Madrid. Lorenzo Musetti cade contro Jack Draper e abbandona il sogno. Ruud supera Cerundolo e vola in finale. Domenica l'ultimo atto del torneo

Musetti supera Diallo in ATP Masters 1000 di Madrid e accede alle semifinali contro Draper - Nel corso dell’ATP Masters 1000 di Madrid, Lorenzo Musetti ha varcato la soglia delle semifinali dopo aver superato il canadese Gabriel Diallo con il risultato di 6-4, 6-3 in 1 ora e 29 minuti. Una prestazione decisiva Testa di serie numero 10, Musetti ha saputo dominare il match, soprattutto nel passaggio cruciale del 5-4 del […] L'articolo Musetti supera Diallo in ATP Masters 1000 di Madrid e accede alle semifinali contro Draper è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Masters 1000 Madrid, Berrettini si ritira contro Draper. Musetti stende Tsitsipas 7-5, 7-6 e vola agli ottavi - Torna in campo il Masters 1000 Madrid dopo il maxi blackout che ieri ha impedito lo svolgimento delle gare. In campo ora per l’Italia Lorenzo Musetti contro Stefanos Tsitsipas e Matteo Berrettini contro Jack Draper. Berrettini abbandona per infortunio il Masters 1000 Madrid Berrettini è costretto a ritirarsi dopo il primo set per i soliti […] L'articolo Masters 1000 Madrid, Berrettini si ritira contro Draper. 🔗ildifforme.it

Masters 1000 Madrid: Musetti supera Diallo e vola in semifinale, Arnaldi cede a Draper - Lorenzo Musetti vince su Gabriel Diallo per 6-4, 6-3 e stacca il pass per la semifinale del Masters 1000 di Madrid. Il via della partita è travagliato per Musetti, che fatica a esprimere il proprio gioco e subisce il break dell’avversario canadese per il 2-4. L’italiano riesce però a rispondere, pareggiando i conti con il controbreak del 3-4 e il successivo servizio. Sul finale, l’azzurro firma un secondo break, dando lo strappo che gli consente di chiudere la frazione per 6-4. 🔗sportface.it

Musetti-Draper all'Atp di Madrid 2025 in diretta: l'azzurro a caccia di un'altra finale - L'azzurro, appena entrato in top 10, vive un momento magico e cerca la seconda finale dopo quella persa a Montecarlo contro Alcaraz. Dall'altra parte il britannico, testa di serie numero 5 ... 🔗corriere.it

Musetti-Draper, la diretta della semifinale a Madrid. Dove vederla in tv e streaming, orario e precedenti - Dopo aver battuto agevolmente Diallo, Lorenzo Musetti torna in campo per la semifinale del Masters 1000 di Madrid dove oggi, venerdì 2 maggio, sfiderà il classe 2001 britannico ... 🔗ilmessaggero.it

LIVE Musetti-Draper, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio della semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08 Matteo Berrettini, anche se solo per un set, è stato l'unico ad impensierire Draper in questo torneo. 🔗oasport.it