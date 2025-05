Masters 1000 Madrid 2025 | Musetti lotta ma non basta Draper sfiderà in finale Ruud

finale del Masters 1000 di Madrid vedrà protagonisti Jack Draper e Casper Ruud. Niente da fare per Lorenzo Musetti, sconfitto in due set col punteggio di 6-3 7-6(4) in quella che è stata la prima semifinale ATP sulla terra battuta del tennista britannico. L’italiano manca l’appuntamento con la seconda finale stagionale in un ‘1000’ sulla terra battuta, ma può consolarsi con l’ingresso in top 10 da lunedì.Il compito non era facile, anzi con il Draper visto nel 2025 la vittoria avrebbe avuto probabilmente l’aspetto di un’impresa. Il 23enne ha vinto tutti i cinque confronti diretti con l’azzurro, mai però sulla terra. Il britannico, che da lunedì sarà in top 5, cancella una palla break in apertura con un ace al centro e nel game successivo sfrutta il primo doppio fallo di Musetti per strappare il servizio. 🔗 Ladeldivedrà protagonisti Jacke Casper. Niente da fare per Lorenzo, sconfitto in due set col punteggio di 6-3 7-6(4) in quella che è stata la prima semiATP sulla terra battuta del tennista britannico. L’italiano manca l’appuntamento con la secondastagionale in un ‘’ sulla terra battuta, ma può consolarsi con l’ingresso in top 10 da lunedì.Il compito non era facile, anzi con ilvisto nella vittoria avrebbe avuto probabilmente l’aspetto di un’impresa. Il 23enne ha vinto tutti i cinque confronti diretti con l’azzurro, mai però sulla terra. Il britannico, che da lunedì sarà in top 5, cancella una palla break in apertura con un ace al centro e nel game successivo sfrutta il primo doppio fallo diper strappare il servizio. 🔗 Sportface.it

Masters e Wta 1000 Madrid 2025: programma, orari e ordine di gioco sabato 26 aprile - Giornata di esordi per le altre teste di serie nel Masters 1000 di Madrid 2025. Tra queste ci sono anche gli azzurri Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che dopo aver usufruito del bye nel primo turno, si apprestano a scendere in campo nella capitale spagnola rispettivamente contro Marcos Giron e Tomas Martin Etcheverry. Due impegni che sulla carta non dovrebbero impensierire i due portacolori italiani, i quali dovranno però prendere confidenza con l’altura. 🔗sportface.it

Masters 1000 Madrid 2025: Musetti ok all’esordio, Etcheverry battuto in due set - Esordio con vittoria per Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid 2025. Sulla terra rossa della capitale spagnola, il carrarino ha sconfitto in due set l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 7-6(3) 6-2 in un’ora e 47 minuti di gioco. Sembrano smaltite dunque le scorie e i problemi fisici accusati due settimane fa nella finale di Montecarlo, grazie alla quale si è portato a ridosso della top ten in classifica. 🔗sportface.it

Masters 1000 Madrid 2025: Arnaldi agli ottavi, Dzhumur ko in due set - Matteo Arnaldi avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2025. Il sanremese ha sconfitto in due set Damir Dzhumur con il punteggio di 6-3 6-4. Vittoria importante per l’azzurro, che fino al torneo madrileno non aveva ancora raccolto vittorie in stagione sulla terra: ora dopo aver battuto Djokovic conferma il suo ottimo feeling con la capitale spagnola, dove si era rivelato a livello Atp nel 2023 battendo anche Casper Ruud. 🔗sportface.it

Masters Madrid: Ruud batte Cerundolo e va in finale - Il norvegese Casper Ruud si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista scandinavo ha sconfitto l'argentino Francisco Cerundolo in due set, col punteggio di 6-4, 7-5, e ... 🔗ansa.it

Atp di Madrid, Musetti perde in semifinale contro Draper - Si è fermato in semifinale il cammino di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid. L'azzurro è stato sconfitto in due set dal britannico Jack Draper con il punteggio di 6-3 7-6. In finale Draper aff ... 🔗tg24.sky.it

Musetti-Draper, semifinale Masters 1000 Madrid: orario e dove vederla in tv - Tutte le informazioni per seguire il match del ventitreenne italiano: quando e a che ora si gioca, i precedenti con l'avversario ... 🔗msn.com