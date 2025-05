Mastantuono l’Inter mostra interesse! La preferenza del giocatore

Mastantuono è il crack su cui tutta Europa si vorrebbe muovere nei prossimi mesi. C’è anche l’Inter sul calciatore, il giocatore ha già espresso una preferenza secondo Diario Olè.CONCORRENZA – Real Madrid, Barcellona, Atlético Madrid, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Newcastle, PSG, Olympique Marsiglia, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Inter, Juventus, Milan e Wolverhampton: tutti questi sono i club che hanno mostrato interesse o fatto sondaggi per Franco Mastantuono. Il giovane calciatore del River Plate ha attirato insomma l’attenzione di tutta Europa e nei prossimi mesi potrebbe già cambiare squadra. Pochi giorni fa ha incantato il mondo con la punizione segnata contro il Boca Juniors, ora i riflettori sono accesi e non si spegneranno più.Mastantuono, Spagna o Italia nel futuro?preferenza – Il Mondiale per Club di giugno sarà un modo per osservarlo da vicino per l’Inter e i club europei. 🔗 Inter-news.it - Mastantuono, l’Inter mostra interesse! La preferenza del giocatore Francoè il crack su cui tutta Europa si vorrebbe muovere nei prossimi mesi. C’è anchesul calciatore, ilha già espresso unasecondo Diario Olè.CONCORRENZA – Real Madrid, Barcellona, Atlético Madrid, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Newcastle, PSG, Olympique Marsiglia, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Inter, Juventus, Milan e Wolverhampton: tutti questi sono i club che hannotoo fatto sondaggi per Franco. Il giovane calciatore del River Plate ha attirato insomma l’attenzione di tutta Europa e nei prossimi mesi potrebbe già cambiare squadra. Pochi giorni fa ha incantato il mondo con la punizione segnata contro il Boca Juniors, ora i riflettori sono accesi e non si spegneranno più., Spagna o Italia nel futuro?– Il Mondiale per Club di giugno sarà un modo per osservarlo da vicino pere i club europei. 🔗 Inter-news.it

