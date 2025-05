Mastantuono Juve anche i bianconeri sul gioiello argentino del River Plate! Concorrenza infinita | svelata la cifra della clausola rescissoria

Mastantuono Juve, anche i bianconeri sul gioiello del River! Tutti i dettagli sul nuovo talento argentino

anche il calciomercato Juve segue Franco Mastantuono, il nuovo gioiello argentino del River Plate. Secondo quanto riportato da Diario Olè, sul classe 2007 si sarebbero mosse ben 17 squadre: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Newcastle, PSG, Olympique Marsiglia, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Inter, Milan e Wolverhampton oltre ai bianconeri. Tuttavia, sono poche le società in grado di attivare la clausola rescissoria da 45 milioni di euro. Il giocatore non ha ancora espresso alcuna preferenza esplicita, ma sembrerebbe privilegiare Spagna o Italia, come riferito dal quotidiano argentino.

Calciomercato Juve, sfida a Manchester City e Bayern Monaco: emissari bianconeri per il gioiello classe 2007! Affare da oltre 10 milioni di euro. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, sfida a City e Bayern per il gioiello classe 2007. L’indiscrezione e tutti i dettagli Come riportato dal portale HLN.be, la Juventus avrebbe inviato emissari in Belgio per seguire da vicino l’ultima partita playoff tra Club Brugge e Genk, vinta 1-0 dai padroni di casa. L’osservato speciale era Konstantinos Karetsas. Il fantasista greco classe 2007 ha all’attivo 3 gol e 4 assist in ben 44 presenze ed una valutazione già superiore a 10 milioni, di circa 13 milioni di euro. 🔗juventusnews24.com

Karetsas Juve, nome nuovo sul mercato: emissari bianconeri per il gioiello del Genk! Svelate le cifre del possibile colpo in prospettiva - di Redazione JuventusNews24Karetsas Juve, emissari bianconeri per il gioiello del Genk: nome nuovo in vista delle prossime sessioni di mercato Secondo quanto riferito dal sito belga HLN.be, il calciomercato Juve si muove per Konstantinos Karetsas ed avrebbe mandato i propri emissari al Jan Breydel Stadium per seguire da vicino l’ultima sfida playoff tra Club Brugge e Genk, vinta 1-0 dai padroni di casa. 🔗juventusnews24.com

