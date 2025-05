Massimo Romagnoli | Un messinese in Europa per dare voce agli italiani nel mondo

Massimo Romagnoli, già deputato della Repubblica e attuale Responsabile degli italiani nel mondo per Alternativa Popolare, ha preso parte al Congresso del Partito Popolare Europeo (PPE) tenutosi a Valencia, annunciando ufficialmente il proprio rientro nel centrodestra europeo.

Massimo Romagnoli: “Un messinese in Europa, per dare voce agli italiani nel mondo”; Messina, Romagnoli incontra i giovani messinesi: Un ponte tra fede cristiana e impegno politico alle elezioni europee; Massimo Romagnoli candidato alle europee con AP; Europee, l’On. Romagnoli ufficializza la candidatura con Alternativa Popolare. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne