Massa Marittima 17enne annegato nel lago dell’Accesa | bagnino libero dal servizio ha tentato di salvarlo

17enne di origine egiziana il giovane morto affogato dopo un malore ieri pomeriggio, 1 maggio 225, al lago dell'Accesa, nel comune di Massa Marittima L'articolo Massa Marittima, 17enne annegato nel lago dell’Accesa: bagnino libero dal servizio ha tentato di salvarlo proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Massa Marittima, 17enne annegato nel lago dell’Accesa: bagnino libero dal servizio ha tentato di salvarlo Era undi origine egiziana il giovane morto affogato dopo un malore ieri pomeriggio, 1 maggio 225, aldell'Accesa, nel comune diL'articoloneldalhadiproviene da Firenze Post. 🔗 .com

Ne parlano su altre fonti

Massa Marittima: muore 18enne annegato nel lago dell’Accesa - Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 1° maggio 2025, in provincia di Grosseto L'articolo Massa Marittima: muore 18enne annegato nel lago dell’Accesa proviene da Firenze Post. 🔗.com

Scuole chiuse per allerta meteo, il sindaco di Massa Marittima: “Scelta non facile, ma non si può chiudere tutto in via precauzionale” - La sindaca di Massa Marittima (in provincia di Grosseto), Irene Marconi, interviene sulla discussione relativa alla chiusura delle scuole in caso di allerta meteo, difendendo la decisione del Comune di chiudere solo la scuola di Valpiana, una frazione, a fronte delle polemiche suscitate. L'articolo Scuole chiuse per allerta meteo, il sindaco di Massa Marittima: “Scelta non facile, ma non si può chiudere tutto in via precauzionale” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

L’errore nel cartello a Massa Marittima: “Premio Nobel alla Hack? Un errore. Rimedieremo” - Massa Marittima, 2 marzo 2025 – Un errore. Che a Massa Marittima, in questi giorni, ha fatto parlare un po’ tutti: il parco di via dei Martiri, grazie all’iniziativa della Commissione Pari Opportunità nel giorno della “Violenza sulle donne”, è stato intitolato a Margherita Hack, la grande scienziata fiorentina, divulgatrice, figura iconica dell’astrofisica mondiale. Che però non ha mai vinto il Nobel. 🔗lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

Le urla degli amici e i drammatici soccorsi. Chi era il 17enne morto al lago dell’Accesa; Grosseto, 18enne muore annegato nel lago dell'Accesa. 31enne annega in fiume nelle Marche; Si tuffa nel lago e annega: morto un 17enne, era ospite di un centro per minori stranieri della Maremma; Grosseto, ragazzo di 18 anni muore annegato nel lago dell'Accesa a Massa Marittima. 🔗Cosa riportano altre fonti

Le urla degli amici e i drammatici soccorsi. Chi era il 17enne morto al lago dell’Accesa - MASSA MARITTIMA. «Aiuto, aiuto, correte, non torna su». Il grido disperato degli amici del 17enne annegato nel pomeriggio di giovedì 1° maggio ha squarciato il rumore del giorno di festa sulle… Leggi ... 🔗informazione.it

Ragazzo annegato nel lago, Pci: «La zona deve essere coperta da segnale telefonico per comunicare le emergenze» - MASSA MARITTIMA – «Non vogliamo fare speculazione su un tragedia così immensa e neanche creare delle colpe, che possano sembrare accuse scriteriate, ma ci preme sottolineare che quando si vuole gestir ... 🔗informazione.it

Le urla degli amici e i drammatici soccorsi. Così è morto il 17enne al lago dell’Accesa - Il ragazzo, di origine egiziana, era ospite di un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Non sapeva nuotare, forse a tradirlo è stata l’acqua fredda ... 🔗msn.com