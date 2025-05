Marzo 2025 | +450mila occupati crescita dei permanenti e disoccupazione giovanile a 19%

Marzo 2025 ha registrato un netto incremento complessivo nell’occupazione, con un saldo positivo di 450mila unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale sviluppo è caratterizzato da un marcato aumento dei dipendenti permanenti, che accrescono il totale di 673mila unità, e da un discreto incremento degli autonomi di . L'articolo Marzo 2025: +450mila occupati, crescita dei permanenti e disoccupazione giovanile a 19% è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Marzo 2025: +450mila occupati, crescita dei permanenti e disoccupazione giovanile a 19% Secondo i dati Istat, il mese diha registrato un netto incremento complessivo nell’occupazione, con un saldo positivo di 450mila unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale sviluppo è caratterizzato da un marcato aumento dei dipendenti, che accrescono il totale di 673mila unità, e da un discreto incremento degli autonomi di . L'articolodeia 19% è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Ne parlano su altre fonti

Lavoro, a marzo 2025 +450mila occupati rispetto al 2024 - (Adnkronos) – A marzo 2025 l'occupazione è cresciuta rispetto allo stesso mese del 2024 (+450mila occupati), come sintesi della crescita dei dipendenti permanenti (+673mila) e degli autonomi (+47mila), a fronte del calo dei dipendenti a termine (-269mila). Lo evidenzia l'Istat. Sempre nel terzo mese di quest'anno l'occupazione è diminuita invece su mese dello 0,1%, pari a […] 🔗periodicodaily.com

Lavoro, a marzo 2025 +450mila occupati rispetto al 2024 - (Adnkronos) – A marzo 2025 l'occupazione è cresciuta rispetto allo stesso mese del 2024 (+450mila occupati), come sintesi della crescita dei dipendenti permanenti (+673mila) e degli autonomi (+47mila), a fronte del calo dei dipendenti a termine (-269mila). Lo evidenzia l'Istat. Sempre nel terzo mese di quest'anno l'occupazione è diminuita invece su mese dello 0,1%, pari a […] L'articolo Lavoro, a marzo 2025 +450mila occupati rispetto al 2024 proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Lavoro, a marzo +450mila occupati rispetto al 2024 - Nonostante l'Istat abbia registrato un calo dell'occupazione di marzo 2025 rispetto al mese precedente, in riferimento annuo in confronto con il 2024, diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro, -11,8% pari a -208mila unità, sia quello degli inattivi, -0,9% pari a -107mila L'articolo Lavoro, a marzo +450mila occupati rispetto al 2024 proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Su questo argomento da altre fonti

Lavoro, tasso disoccupazione sale al 6% a marzo: giovanile al 19%; Lavoro, a marzo 2025 +450mila occupati rispetto al 2024; ISTAT * LAVORO: «A MARZO 2025 +450MILA OCCUPATI RISPETTO AL 2024, CALA LA DISOCCUPAZIONE (-11,8%) E GLI INATTIVI (-0,9%); Lavoro, a marzo 2025 +450mila occupati rispetto al 2024. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Istat, a marzo -16mila occupati sul mese, +450mila su anno - A marzo il numero di occupati, pari a 24 milioni 307mila, scende lievemente rispetto al mese precedente. 🔗ansa.it

Lavoro, a marzo 2025 +450mila occupati rispetto al 2024 - (Adnkronos) - A marzo 2025 l'occupazione è cresciuta rispetto allo stesso mese del 2024 (+450mila occupati), come sintesi della crescita dei dipendenti permanenti (+673mila) e degli autonomi (+47mila) ... 🔗msn.com

Lavoro, Istat: il numero degli occupati aumenta di 450mila unità a marzo rispetto a un anno fa - Sale al 6% il tasso di disoccupazione (+0,1%), quello giovanile al 19% (+1,6%), Tasso di occupazione stabile al 63% ... 🔗milanofinanza.it